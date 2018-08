Indio Solari se plantea regresar a los escenarios, su lugar 'más cómodo'

LEA TAMBIÉN

El rockero argentino Carlos Alberto 'Indio' Solari reveló que está planteándose regresar a los escenarios después de un año y medio sin hacerlo si su salud se lo permite porque, para él, es el lugar en el que más cómodo se siente "sobre la faz de la tierra".

A sus 69 años y enfermo de párkinson, el músico avanzó que "probablemente haya alguna despedida" con un concierto porque, para él, tocar en directo ante el público es "la sal de la vida", pero advirtió que no quiere "estar forzando" una situación en la que no se encuentre a gusto.



"Probablemente, lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy. A ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario, porque no me gustaría terminar caminando mucho", afirmó el músico en una entrevista con medios alternativos locales, como La Garganta Poderosa o la radio La Patriada.



El exlíder de la mítica banda rockera Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lleva sin dar un concierto desde marzo de 2017, cuando el que estaba ofreciendo en la ciudad bonaerense de Olavarría terminó con la muerte de dos personas, presuntamente por una avalancha provocada por el exceso de aforo.



Solari -que hace una semana sacó su quinto disco como solista, titulado 'El ruiseñor, el amor y la muerte'- confesó que tiene muchas ganas de volver a tocar en vivo porque no ha hecho "otra cosa en serio" en su vida que no sea la música.



"Ese rectángulo de madera es un lugar muy cómodo para mí porque me ha curado de cosas importantes y también de tonteras (...) Subís y esas dos horas y media se te olvidó todo", afirmó.



Asimismo, admitió que en su último trabajo hay "mucha mención" a la muerte porque, cuando uno tiene su edad, "empieza a estar medio cerquita".

"Por ahí el dolor jode más que la muerte, porque la muerte es entendible: uno acepta el juego en el que está metido", agregó.



Consultado por su estado de salud, el músico confesó que la medicación a veces no le cubre lo necesario y hay momentos en los que se siente relajado y otros en los que no se encuentra bien.



Asimismo, hizo referencia al momento económico y político actual y aseguró que se siente "inquieto", como "la mayoría" de la ciudadanía, que "está sufriendo de una manera muy grande" por la gestión de Mauricio Macri.

"Es lógico: el país está pasando por un momento desordenado, grave, muy grave. Es muy difícil estar apartado de las circunstancias", señaló antes de asegurar que el Ejecutivo "está obrando con mucha desidia" e "intereses previos"."No es un Gobierno que me conforme en absoluto, temo de las cosas que hacen cada día", aseveró.