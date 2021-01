Indignación en un pueblo inglés con el rodaje de la serie de Obi-Wan Kenobii

Lucasfilm comenzó el rodaje de la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrenará en Disney+. Considerado uno de los proyectos más esperados de la saga 'Star Wars', el estudio ha levantado un gran set de grabación en la pequeña localidad de Little Marlow, en Buckinghamshire, el Reino Unido. Lo que parecería un motivo de alegría para los habitantes de la zona se ha convertido en una fuente de polémica.

Según publica The Sun, los ciudadanos de esta área rural están muy disgustados con la llegada de la producción de 'Star Wars', que dirige Deborah Chow, directora también de la aplaudida serie 'The Mandalorian'. El motivo de la indignación es que el rodaje puede perturbar la tranquila vida del pueblo.



"Están furiosos, han criticado a los ejecutivos de la saga", explica el medio, pues la producción provocaría que el equipo técnico y artístico se quedase en la localidad "durante, al menos, tres años".



La presencia de un equipo tan grande durante un tiempo bastante prolongado hace temer a los habitantes de Little Marlow de que su estilo de vida rural y apacible se altere. También les preocupa el posible daño medioambiental que el set de rodaje puede causar en el área silvestre.

Así es como luce la construcción de un gigantesco set para la Serie live-action de ‘OBI-WAN KENOBI’👀💥



Las filmaciones comenzarán en Marzo de este año. 🎬 #StarWars pic.twitter.com/aeQXOD8PQ4 — Que Peks 🍿🎬 (@Que_Peks) January 17, 2021



"Puede que genere algunos puestos de trabajo, pero esta zona es muy rural y siempre ha sido conocida por su carácter tranquilo y pacífico. La idea de convertirla en una especie de zona de guerra intergaláctica para una serie de televisión es horrible", explica una fuente al rotativo británico.



"El set es enorme, con edificios muy grandes, junto con un montón de maquinaria pesada que va y viene. Está fuera de consonancia con el ambiente de campo de la zona, la gente está muy enfadada", continúa comentando, agregando que también temen el impacto de "la iluminación, el ruido y el tráfico".

Habrá que ver si la polémica prosigue o si el equipo llega a un acuerdo con los habitantes de la zona. Poco se sabe acerca de la trama que tendrá la ficción sobre el maestro Jedi. Solamente que Ewan McGregor retomará su icónico papel, al igual que Hayden Christensen volverá a ser Darth Vader, así como también el fichaje de Naomi Scott, quien interpretó a la princesa Jasmine en el remake de 'Aladdin', cuyo papel aún se desconoce.