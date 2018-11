Los índices de fertilidad retroceden en todo el mundo, según estudio

LEA TAMBIÉN

Los índices de fertilidad retrocedieron significativamente en el mundo entre 1950 y 2017, según un amplio estudio divulgado este viernes 9 de noviembre del 2018 que constata que pese a este dato la población del planeta sigue en aumento.

Así, las mujeres pasaron de tener 4,7 hijos en 1950 a 2,4 el año pasado, un promedio que refleja a la vez una gran disparidad entre países, especialmente entre ricos y pobres, indicó el Instituto de Evaluación y Métrica de Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington.



Así, mientras 104 países - sobre todo en África y Asia -, mantienen altos índices de fertilidad, 91 - la mayoría en Europa y América del Norte y del Sur - ni siquiera pueden mantener sus poblaciones actuales, añadió el estudio publicado en la revista médica The Lancet.



Chipre registra el índice más bajo del mundo, con 1 hijo por mujer, mientras que el más alto se halla en Níger, donde las mujeres dan a luz a 7 hijos como promedio, indicó el IHME.



El declive de la fertilidad no frenó en absoluto el aumento de la población mundial, que en el mismo periodo creció de 2 600 millones a 7 600 millones y con un promedio de 83,8 millones de personas anuales desde 1985. Buena parte de este aumento está concentrado en el sur de Asia y en África subsahariana.



“Estas estadísticas representan tanto un 'baby boom' para algunos países como un declive para otros”, constató Christopher Murray, director del IHME, creado por la Fundación Bill y Melinda Gates.



“Los índices de fertilidad más bajos de las mujeres reflejan claramente no solamente un acceso y disponibilidad de los servicios de salud reproductivos, sino también que muchas mujeres están eligiendo posponer o renunciar dar a luz, y tener a la vez más oportunidades en materia de educación y empleo”, añadió Murray.



El estudio, elaborado a partir de más de 8 000 fuentes de datos con el fin de ilustrar un panorama mundial de la salud, refleja también que mientras los países con altos ingresos representaban en 1950 el 24% de la población mundial, este dato cayó a 14% en 2017.



Entre 2010 y 2017, 33 países sufrieron un declive de su población, muchos de ellos en Europa, como España y Portugal, pero también otros como Cuba y Japón.



La ONU prevé que habrá más de 10 000 millones de personas en el planeta hacia 2050, un dato que concuerda con la proyección del IHME.



El aumento de la población plantea el interrogante de cuántas personas puede albergar el planeta.



Alí Mokdad, profesor del IHME, dijo a la AFP que a la vez que crecen las poblaciones de los países en desarrollo, por lo general crecen también sus economías, lo que con el tiempo acaba conteniendo los índices de fertilidad.



“En Asia y África la población sigue creciendo y la gente pasa de la pobreza a un mejor nivel de ingresos, a menos que haya guerras o inestabilidad”, dijo.



Pero el planeta se enfrenta también al desafío del envejecimiento de la población.

El estudio detalló que la esperanza de vida de los hombres se elevó de 48 años en 1950 a 71 en 2017, mientras la de las mujeres pasó de 53 a 76.