Todo lo que tiene que saber antes de asistir a ‘Amaluna’

La Big Top, icónica carpa del Circo del Sol, acogerá desde este jueves 6 de septiembre del 2018 y hasta el próximo 30 de septiembre las funciones de ‘Amaluna’, obra con la que el icónico circo fundado en Canadá por Guy Laliberté llega por segunda vez al país. A continuación, recomendaciones para las personas que asistirán a las funciones.

Duración:



El espectáculo tiene una duración de dos horas con un intermedio de 30 minutos.



Distribución del espacio en el Parque Bicentenario

​

​Puntualidad

​

Se recomienda a las personas que tienen ya sus boletos asistir 15 minutos antes de la función. Las boleterías habilitadas en el parque Bicentenario abrirán 45 minutos antes de la hora programada para el espectáculo. La función no se retrasará para esperar a personas que no ingresen o estén ubicadas en sus asientos.



No use fotos con flash durante la función



Antes de iniciar la función, por altavoces instalados en la Big Top se pide a los asistentes no tomar fotografías o grabar videos con flash. Esto porque los artistas de 'Amaluna' necesitan de concentración y se manejan con luces guías, por lo que una iluminación más podría ocasionar un accidente.



Así como está prohibido el realizar fotografías o grabaciones con flash durante las funciones, no se permite el uso de luces de teléfonos celulares ni apuntadores flash. El mensaje que se emite por los altavoces advierte que las personas que incumplan esta normativa pueden causar una interrupción de la presentación y se les puede solicitar que abandonen la sala.

Restricciones de ingreso



Los asistentes no pueden ingresar al recinto del Circo del Sol con bebidas o comida, armas, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, bengalas, armas cortopunzantes, envases de vidrio, termos o cigarrillos electrónicos. También está prohibido el ingreso de cámaras de foto o video profesionales.



Venta de alimentos



En el interior de la carpa del Circo del Sol están habilitados dos espacios para que los asistentes puedan adquirir alimentos y bebidas. Allí se ofertan hot-dogs, canguil, nachos, algodón de azúcar, gomitas, bebidas y otros snacks. Hay combos de los productos que se venden por valores de entre USD 10 y USD 25.



Recuerdos:



Para las personas interesadas existen en el interior de la carpa dos espacios que venden recuerdos del Circo del Sol y de ‘Amaluna’. Libretas, camisetas, chompas, esferos, stickers y más objetos están a disposición del público que desee llevarse a casa un objeto conmemorativo de su experiencia en el show. Las compras se pueden realizar con tarjeta de crédito, débito o efectivo.



Parqueadero y acceso

Los asistentes que cuentan con boleto para la localidad Tapis Rouge cuentan con un parqueadero VIP. Para el público en general estará habilitado el parqueadero del Parque Bicentenario.