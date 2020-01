India sufre la década más caliente desde 1901, afirma servicio meteorológico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El servicio meteorológico de India indicó este lunes 6 de enero del 2020 que la última década fue la más caliente jamás registrada en el país, y aseguró que el impacto del calentamiento global es “incuestionable”.

El clima extremo mató a más de 1 500 personas el año pasado en India, que tiene una población de 1 300 millones de habitantes y se encuentra en la primera línea del cambio climático.



El país sufre de inundaciones devastadoras, escasez de agua y temperaturas abrasadoras. El año pasado, la ciudad sureña de Chennai tuvo que declarar el “día cero” porque los grifos se quedaron sin agua.



La temperatura media entre 2010 y 2019 fue 0,36 grados centígrados superior a la media a largo plazo. Esa década ha sido la más caliente desde que se iniciaron las mediciones en 1901, indicó el lunes el Departamento Meteorológico de India (IMD por sus siglas en inglés) .



El clima extremo mató a 1 500 personas el año pasado, el séptimo más caliente, dijo el IMD. Esto incluye a 850 personas que murieron a causa de las fuertes lluvias e inundaciones, 350 por la temperatura extrema del verano que alcanzó los 51 ºC, y 380 por rayos y tormentas.



En la última década se registraron los cinco años más calientes en India, entre ellos 2016, el más extremo. En los últimos 15 años India sufrió once de los 15 años más calientes, dijo el IMD. La temperatura media del 2019 sería más alta si no fuera por el frío registrado en el norte de la India en diciembre.



El año pasado también se registraron ocho ciclones en el norte del Océano Índico, incluyendo cinco en el Mar Arábigo, un número levemente inferior al récord de diez alcanzado en 1976, y que igualó el segundo de 1902, según el IMD.



“El impacto del calentamiento global en India es incuestionable”, aseguró el jefe del IMD, Mrityunjay Mohapatra, al diario Times of India. “El año pasado el clima fue extremo durante todas las estaciones”, agregó.

La ONU señaló en diciembre que la década pasada fue la más caliente del planeta desde que comenzaron las mediciones de temperatura. En los últimos 40 años, cada década ha sido más caliente que la anterior.