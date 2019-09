Las incógnitas sobre la herencia de José José que podrían desatar la polémica

LEA TAMBIÉN

Las incógnitas sobre la herencia del artista mexicano José José, fallecido el pasado sábado 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Estados Unidos, toman protagonismo en medio de un ambiente de tensión familiar, ya que su cuerpo está en paradero desconocido para algunos de sus hijos.

El artista, cuyo nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz (Ciudad de México, 1948), dejó tras su muerte un enorme repertorio de canciones que conmovieron a los mexicanos y al resto del mundo de habla hispana, pero el éxito que cosechó también le trajo un fortuna cuyo destino se desconoce.



Actualmente los hijos mayores y la hija menor del cantante se encuentran en una confrontación acerca de la falta de certeza sobre cuándo y dónde podrán despedirse de su padre, polémica que podría agravarse si trascienden detalles sobre quién sacará más tajada de la desconocida fortuna del artista.



El Príncipe de la canción, como llamaban al intérprete, alcanzó la fama internacional en 1970 con la canción El triste y, desde entonces, su carrera fue un éxito a pesar de sus idas y venidas y sus problemas con el alcohol.



Durante 20 años fue uno de los mexicanos con mayor número de ventas de discos: 'Mi vida' (1983) vendió 3 millones y medio de copias; 'Reflexiones' (1984), unos 3 millones; y 'Promesas' (1985) vendió 2 millones de discos.



En una época en la que los músicos se nutrían de sus ventas más que de sus conciertos, José José rompía los récords y obtenía discos de oro y platino.

También se estima que ganó más de 300 millones de pesos (más de USD 15 millones) por los derechos de su música.



Sin embargo el artista gastó prácticamente todo su dinero, como el mismo admitió ante la prensa, en una vida de excesos y despreocupación en cuanto a gastos, por lo que su fortuna se convirtió en un espejismo.



En 2014, el Príncipe de la canción volvió a confesarse ante la prensa y admitió que años antes tuvo que vender su casa y, tras contraer cáncer en 2017, los gastos médicos terminaron de fusilar el dinero que José José había conseguido gracias a su voz.



Ante la incertidumbre de si el cantante todavía conservaba parte de su patrimonio, el pasado febrero se hizo público un audio en el que se escucha a su hija Sara Sosa en una reunión con un notario junto a su padre y la exrepresentante del cantante, Laura Núñez, en el que se escucha cómo la joven habría presionado a su padre para firmar un documento que le cedía las ganancias por su trabajo musical.



El cantante, que en 2017 anunció que padecía cáncer de páncreas, llegó a Miami a comienzos de febrero de 2018 para recibir tratamiento y permaneció en Florida al cuidado de su hija menor hasta su muerte, ocurrida el sábado 28 de septiembre en un hospital del sur del estado, cuyo nombre no se desconoce.



La telenovela de José José, como la han calificado algunos medios hispanos de Estados Unidos, saltó incluso a la prensa en inglés como el diario The Washinton Post.



Sarita Sosa respondió a su hermano a través de los medios, diciendo que no es cierto que no sepan dónde está el cuerpo y dando detalles sobre los últimos días del que fue uno de los astros de la canción romántica en español.

No es la primera vez que las dos ramas familiares se pelean. La polémica anterior fue a raíz de que José Joel y Marysol, hijos mayores del artista, acusaron a Sarita de tener "secuestrado" a su padre en el sur de Florida.