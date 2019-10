El incendio de Notre Dame inspira una serie al estilo 'Chernobyl'

LEA TAMBIÉN

Las productoras Pathé y Vendome Group trabajan en la coproducción de una miniserie sobre el incendio que devastó la catedral de Notre Dame de París, inspirada en el formato de la serie de éxito 'Chernobyl', según anunciaron este martes 15 de octubre del 2019 ambas empresas en el mercado audiovisual Mipcom de Cannes.

Según la revista especializada Variety, Pathé y Vend me Group han comprado los derechos de los reportajes del The New York Times sobre el orden de los acontecimientos que desató el fuego -cuyo origen aún se desconoce- y de la intervención de los bomberos, que logró salvar la histórica catedral de una destrucción total.



"Notre Dame es más que un edificio. Es donde nació París y es parte de su alma. Esta serie dramática contará la verdadera historia de lo que pasó aquella devastadora noche pero no es solamente sobre los eventos del 15 de abril", dijo Philippe Rousselet, directivo de Vend me Group.



Rousselet dijo a Variety que la inspiración de esta serie ha sido la producción de éxito de HBO 'Chernobyl', que utiliza "un asunto emblemático y sigue a innumerables personajes contando una historia desde múltiples perspectivas".



La miniserie, aún en fase preliminar de desarrollo, estará rodada en inglés pero utilizarán otros lenguajes para hacerla más realista.



Ambas productoras están en conversación con varios guionistas y con un conocido director británico, cuya identidad no revelaron.



Los reportajes del diario estadounidense han puesto el foco en la sucesión de eventos que se produjeron para que el incendio fuera identificado cerca de media hora después de su inicio, lo que, según las investigaciones del The New York Times, se debió a una serie de malentendidos y problemas de comunicación entre los responsables de la iglesia y la empresa de seguridad.



El anuncio en el Mipcom, que abrió este lunes 14 de octubre del 2019 sus puertas hasta este jueves 17 de octubre, coincide con la fecha en que se cumple el sexto mes desde que se produjera el incendio que arrasó la cubierta y aguja de la catedral.

Las donaciones para su reconstrucción alcanzan los 922 millones de euros, según anunció hoy (15 de octubre del 2019) en París el ministro de Cultura, Frank Riester.

Las obras para su restauración se encuentran aún en la fase inicial de estabilización, para evitar un posible derrumbamiento del edificio, y su reconstrucción podría llevar entre cinco y siete años.