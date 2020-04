Un incendio destruye una iglesia de Haití declarada patrimonio de la humanidad

LEA TAMBIÉN

Una de las iglesias más antiguas de Haití, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, se incendió y el fuego causó el colapso de su cúpula, dijeron el lunes 13 de abril del 2020 las autoridades.

La causa del incendio en la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Milot (norte), aún no está clara.



El fuego provocó que la cúpula de 30 metros de diámetro se derrumbara completamente, dijo Patrick Durandis, director del Instituto de Protección del Patrimonio Nacional.



"El incendio se produjo hacia las 03:00 en un edificio anexo, según los informes que recibí de alguien en la escena" del siniestro, indicó el funcionario.



"Estábamos esperando a los bomberos", pero "lamentablemente no pudieron intervenir por diversas razones", añadió.



Durandis dijo que la causa del incendio es un misterio porque durante el fin de semana Milot no tenía electricidad.



A unos 20 kilómetros al sur de la segunda ciudad de Haití, Cap-Haitien, la capilla se encuentra en la entrada del gran parque histórico conocido como la Ciudadela de Laferriere, clasificada como patrimonio mundial por la Unesco en 1982.

La capilla real de Milot fue construida entre 1810 y 1813 por orden de Henri Christophe, el héroe de la guerra de independencia de Haití que se proclamó rey en 1811.