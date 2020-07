19 cachorros de un criadero colombiano fueron incautados en Tulcán; fundación de Quito solicita su custodia

LEA TAMBIÉN

Haciandos en jaulas que no cumplen con las características necesarias para garantizar su comodidad, su salud o su estabilidad. Así permanecían unos cachorros de raza bulldog provenientes de un criadero colombiano. Los perros fueron incautados por la aduana de Tulcán luego de que una persona intentó ingresarlos al Ecuador de forma ilegal.

Por medio de sus redes sociales, la fundación quiteña de rescate animal Camino a Casa, informó que conoció de la incautación de los perros gracias a una denuncia anónima. Una desgarradora imagen muestra a los 19 perros retenidos en jaulas. En algunos casos había más de un perro por kennel.

Cristina Calderón, presidenta de Camino a Casa contó a EL COMERCIO, que 19 cachorros fueron incautados. Aseguró tener conocimiento de que los perros ya no están en las jaulas y que están siendo alimentados. Sin embargo se desconoce su estado de salud o el motivo por el cual estaban siendo ingresados al país.



"¿Para qué traen perros de Colombia?", cuestiona la rescatista que asegura que en Ecuador aún persisten las ventas de cachorros y los criaderos- tanto regulados como clandestinos- que realizan cruces de los perros para venderlos en el país.



En páginas como Mercado Libre, los cachorros de esta raza se ofertan por valores que oscilan entre los USD 450 y los USD 950.



Calderón aseguró que se encuentra en conversaciones con las autoridades. "Lo que quiero es que me entreguen a mi los perros para que entren al hospital, hacerles exámenes a ver cómo están, esterilizarlos y de ahí sí darlos en adopción", sostuvo.



En la publicación en redes sociales, Camino a Casa hizo un llamado a las autoridades. Aseguró que, al tener la tutela provisional de los cachorros, "están en la obligación de cumplir lo establecido en el Código Orgánico Ambiental". Asimismo recalcó que "el debido proceso con animales de fauna urbana no debe ser el mismo con el que se trata la incautación de un objeto y es por esto que invocamos los parámetros que establece el Código Orgánico Ambiental".



Calderón asegura que los perros no serán sacrificados. y que hay un grupo en Ibarra que también solicitó alojarlos. "Yo no los quiero alojar, yo quiero darlos en adopción pero ya con todo en orden", aseguró. Su fin es garantizar los derechos de los perros.



En la publicación, la fundación hizo un llamado para que la ciudadanía no permita "que se actúe de una manera incoherente con ellos, que únicamente son el resultado de un negocio cruel como son los criaderos de perros. Por esta y más razones, adopten, no compren. Miren lo que tienen que vivir ellos".



Requisitos para ingresar animales de compañía al Ecuador



La Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) autoriza la importación de máximo dos animales de compañía por persona sin pago de aranceles. Si el número supera esta cantidad se debe realizar un procedimiento de importación con fines comerciales y pagar los impuestos correspondientes.



Además, para el ingreso al país se requiere un Certificado Zoosanitario expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal del país exportador en español. Los animales de compañía deberán tener un carnet de vacunas al día y un certificado de salud que indique que los animales están libres de enfermedades infectocontagiosas y sin parásitos.



A la llegada al país Agrocalidad también realiza una verificación del estado de salud de las mascotas. Además, entre las recomendaciones de esta institución está procurar no importar perros y gatos menores de cuatro meses de edad para evitar "los efectos del estrés y la deshidratación a la que son susceptibles los animales de tan corta edad".