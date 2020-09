Las impactantes imágenes de una orca en las aguas de Galápagos

LEA TAMBIÉN

Las impresionantes imágenes fueron captadas por Jean-Laurent Martin en Galápagos han dado la vuelta al mundo. En un recorrido efectuado el sábado 5 de septiembre del 2020, el oficial de manejo de información del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) fotografió una orca en el Pacífico de Ecuador.

Cuatro fotos fueron difundidas por Roque Sevilla, exalcalde de Quito y empresario turístico y ambientalista, miembro del equipo público - privado responsable de diseñar la estrategia de protección de Galápagos y sus recursos naturales, conformado a fines de julio por el Gobierno, debido a la presencia de la flota de pesca China cerca de las islas.



En su mensaje en Twitter, Sevilla dijo que las imágenes daban "una razón más para proteger nuestros mares y evitar su depredación".



Este sábado 12 de septiembre, Sevilla puntualizó que las fotografías no fueron tomadas por guías turísticos como había señalado anteriormente, sino por Martin, a quien agradeció "por estas imágenes tan increíbles".

Martin contó a EL COMERCIO que no es fotógrafo profesional y que captó las imágenes cuando viajaba a bordo de La Pinta el 5 de septiembre.

Imagen cedida por Jean-Laurent Martin a EL COMERCIO que muestra una orca en las cercanías de una cueva en Punta Vicente Roca. Foto: cortesía Jean-Laurent Martin.



Aunque el avistamiento de esta especie no suele ser tan común, en otras ocasiones se han registrado orcas circulando por las Galápagos, en solitario y en familias.



En el archipiélago, hasta el momento se ha documentado la presencia de 23 especies distintas de mamíferos marinos.



Las orcas, en particular, no han sido documentadas en muchos registros gráficos en las islas.



Las orcas se caracterizan por ser la especie de la familia Delphinidae, que agrupa a los delfines oceánicos, más grande. Se distinguen por su coloración blanca y negra, que es propia de cada individuo, y su aleta dorsal que puede llegar a medir hasta 1,80 metros en los machos.

Las hembras son más pequeñas que los machos. En promedio, alcanzan un tamaño de 7,7 metros de largo y un peso de cuatro toneladas, mientras que los machos adultos pueden llegar a medir hasta nueve metros de longitud y pesar 5,5 toneladas.