Desgarradora imagen muestra que el cáncer infantil afecta a toda la familia

"Algo que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia". Así empieza el texto con el que Kaitlyn Burge difundió el pasado 3 de septiembre del 2019 imágenes de sus dos hijos. En la publicación, la mujer contó cómo el diagnóstico de la enfermedad no solo afectó al pequeño que la padece, sino también a su hermana 15 meses mayor.

"Mis dos hijos pasaron de jugar en la escuela y en la casa juntos a sentarse en un cuarto de hospital frío. Mi hija, que entonces tenía cuatro años, vio cómo su hermano pasó de una ambulancia a una unidad de cuidados intensivos, vio a docenas de doctores colocar una máscara sobre el rostro de su hermano, pincharlo con agujas, y meter una docena de medicamentos en su cuerpo. Todo esto mientras él estaba recostado sin esperanza", continúa el texto de la madre difundido en la página Beckett Strong que la familia creó para que allegados al menor se mantengan al tanto de su salud.



Los protagonistas de esta historia son Beckett de cuatro años y Aubrey de cinco. Al menor le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda el 25 de abril del 2018.

Esta enfermedad, según explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, "es un tipo de cáncer por el que la médula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros (un tipo de glóbulo blanco)" y "puede afectar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas".



Según Burge, Aubrey no estaba segura de lo que pasaba, "solo sabía que algo estaba mal con su hermano, su mejor amigo". Pero la batalla no terminó cuando Beckett salió del hospital, pues un mes después de que salió Aubrey veía como su hermano luchaba para hacer cosas cotidianas como caminar o jugar. Ahora el pequeño toma medicación y recibe quimioterapias una vez al mes.



"El hermanito lleno de vida y energía que una vez conoció era un niño pequeño muy callado, enfermo y muy cansado. Nunca quería jugar y ella no entendía cómo él podía caminar antes, pero ahora no puede pararse sin ayuda. Ella no entendía las terapias por las que él tenía que pasar para recuperar su fuerza", escribe la madre



Según CNN, las imágenes fueron tomadas en enero de este 2019, pero no dejan de representar un "día típico en la vida" de Beckett. La madre asegura que su relato muestra la realidad del cáncer infantil y cómo este afecta a las familias.

Aubrey, dice la madre, ha pasado mucho tiempo junto a su hermano en el baño mientras él vomita como consecuencia de la quimioterapia que recibe para luchar contra su enfermedad. "Lo apoya y lo cuida sin importar la situación, ahora son más cercanos", asegura. "Esto es el cáncer infantil. Tómalo o déjalo", concluye el texto. Beckett estará en tratamiento para combatir el cáncer hasta agosto del 2021, contó la madre a CNN.