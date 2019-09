La tierna foto de una ardilla oliendo una flor que se volvió viral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de 35 900 'me gusta' y publicaciones en medios de todo el mundo alcanzó una tierna serie de imágenes captadas por un fotógrafo holandés. Las instantáneas muestran a una pequeña ardilla oliendo una flor.

De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense The New York Post, la imagen fue capturada en Viena por el fotógrafo holandés Dick Van Duijn quien aseguró al portal Swns que necesitó tomar más de 200 fotos para poder captar el momento exacto.



La serie de imágenes lo demuestra. La pequeña ardilla se acerca a una margarita de color amarillo, se para sobre sus patas traseras y la toma con las delanteras para después olerla. Según el fotógrafo, instantes después, la ardilla mordió la flor.



Van Duijn aseguró, según el New York Post, que viajó hasta Austria específicamente para tomar imágenes de ardillas de tierra. "Fue increíble ser testigo de esto y esto muy satisfecho". El fotógrafo estuvo en Viena por tres días y publicó algunas fotografías de su viaje en su cuenta de Instagram, donde suma más de 56 000 seguidores.



Como viajó para fotografiar estos llamativos animales, no fue la única imagen que obtuvo. De hecho, logró captar a otra ardilla junto a una flor y el momento exacto en el que otra se para para intentar tomar un diente de león, pero ninguna de estas instantáneas logró tanta atención como la de la ardilla y la margarita amarilla.

Las fotografías habrían sido tomadas entre finales de mayo e inicios de junio del 2019 y fueron publicadas por Van Duijn entre el 7 y el 31 de julio del 2019.



El pasado 8 de septiembre del 2019, el fotógrafo compartió la serie de imágenes que muestran como la ardilla se acercó a la flor, la tomó y la olió mientras cerraba los ojos. Esta publicación suma más de 35 900 'me gusta' en Instagram y está llena de imágenes que celebran la "hermosa", "preciosa", y "sorprendente" fotografía.