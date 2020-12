Un concurso de ilustración que apoya la lucha de protección del bosque Los Cedros, en Íntag

El arte como denuncia y transformador social. Documentar, narrar, iluminar, representar y retratar a través de los trazos -sean digitales o tradicionales- se ha convertido en una de las estrategias que el movimiento Justicia por Los Cedros, conformado por 12 colectivos sociales, impulsa para visibilizar una causa de lucha en contra del extractivismo en uno de los hábitats más biodiversos del Ecuador: el bosque protector Los Cedros, ubicado en el corazón del valle de Íntag, en Imbabura.

Justicia por Los Cedros lanzó una convocatoria que convoca a aficionados y artistas visuales a ilustrar y poner en vitrina no solo la resistencia de las comunidades ante las concesiones mineras en el bosque, sino también la biodiversidad de la zona que abarca 6 400 hectáreas de bosque nublado primario. En el corazón Los Cedros conviven 900 especies de mariposas, más de 300 tipos de aves, cinco especies de felinos, tres especies de monos y más de 400 variedades de orquídea.



De la reserva, además, nacen tres cuencas hidrográficas principales: Los Cedros, Manduriaco Chico y Río Verde. Los afluentes abastecen a 655 familias en una población que supera los 3 000 habitantes.



Mishell Naranjo, miembro de Justicia por Los Cedros, recuerda que, desde el 2017, el 68% del bosque fue concesionado a la Empresa Nacional Minera ENAMI-EP para iniciar labores de exploración minera. Pero la resistencia de sus habitantes no inició allí, sino que tiene varias décadas en pie.



El 19 de junio del 2019, la Corte Provincial de Imbabura acogió parcialmente la acción de protección interpuesta por el Municipio de Cotacachi a favor del bosque. El motivo: no hubo una consulta ambiental dirigida a la población del área concesionada. Los jueces, además, dictaminaron el registro ambiental de la empresa minera. Sin embargo, Justicia por Los Cedros denunció que la empresa ENAMI-EP no dejó de operar, así como su socio estratégico Cornerstone.



Ahora, los pueblos y organizaciones que trabajan por la defensa de la naturaleza esperan la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, luego de que la empresa ENAMI-EP interpusiera una acción extraordinaria de protección para no interrumpir sus labores.



Las comunidades y colectivos no han pausado sus labores durante la pandemia. Y la urgencia, dice Naranjo, es la preocupación por la "megaminería metálica puede terminar con toda la vida de este y muchos otros bosques del país. Para quienes estamos resistiendo a esta mega amenaza nos parece importante el papel que cumple el arte en esta lucha constante, poder de sensibilidad que tiene el arte en la imagen y al mismo tiempo poder mostrar un sentido crítico hacia los abusos del poder ejercidos en los territorios".



La idea es, además, hacer memoria que de sentido "a la realidad y consecuencias que traen las actividades mineras", afirma Naranjo.





¿Cuáles son los requisitos para concursar?



La convocatoria convoca a personas de toda edad que residan en Ecuador u otro destino. Para acceder al concurso, puede inscribirse en el formulario habilitado hasta mañana, lunes 21 de diciembre del 2020. Luego de completar el proceso, debe enviar su ilustración en alta calidad al correo: omasne.ecuador@gmail.com.



La obra ganadora será elegida de acuerdo a la aceptación que reciba en redes sociales. Entre los premios, según detalló el movimiento, es una estadía de dos días y dos noches para dos personas en la Estación Científica de la Reserva Los Cedros.