¿Cómo identificar noticias falsas en WhatsApp?

WhatsApp se convirtió en la aplicación favorita para enviar mensajes de texto, audio, video e imágenes entre amigos, familiares y conocidos, pero ¿todas las noticias que se mandan por esta plataforma son verdaderas?

Actualmente, las redes sociales son las plataformas para impulsar o promocionar alguna noticia impactante o novedosa, no obstante también existen las ‘fake news’ (noticias falsas) que inundan el Internet.



Según especialistas, el contenido falso apela a las emociones como sorpresa y rechazo. El portal de noticias BBC publicó cinco consejos para ayudar a los usuarios a identificar las noticias falsas:



1.- Análisis. Cuando llegue una noticia, se recomienda leer y analizar el contenido. Es importante no creer en el texto ni compartirlo de inmediato.



2.-Impacto. Si al leer la noticia le causó una gran sorpresa, espere antes de compartirla. Las publicaciones falsas son creadas para causar sorpresas o rechazo.



3.- Aprenda a desconfiar. Si la noticia confirma algún hecho que le ha generado dudas, dude de su veracidad. El contenido falso desarrolla una técnica habitual que ataca las convicciones de los usuarios.



4.- Observe las fuentes. Las noticias verdaderas citan a fuentes, incluyen enlaces y documentos oficiales.



5.- Ojo a las noticias instantáneas. Cuando un evento acontece, es improbable que la información que salga a luz en instantes mantenga todos los datos necesarios Un verdadero reportaje toma tiempo.

Las 'fake news' fueron creadas para perjudicar a una persona o un grupo social. Desconfía de todo lo que te llega a WhatsApp antes de compartirlo. Foto: Pixabay

Otras pautas que podrían servir a los lectores, recomienda la BBC en su publicación, es que antes de compartir una noticia se lea el texto completo y no solo el titular, averigüe la fuente y observe si quizá solo se trata de una cadena de WhatsApp.



Si una noticia es verídica, de seguro el titular aparecerá en Google y otros medios de comunicación lo habrán reproducido. Otra de las sugerencias es que al recibir estos mensajes se verifique el contexto y la fecha de publicación.



Por otra parte, las ‘fake news’ no solo son enlaces de texto e imagen, también se encuentran en audios. Los especialistas recomiendan que al momento de recibir grabaciones es recomendable que el usuario resuma el mensaje y escriba en Google acompañado por la palabra clave ‘WhatsApp’. Así podrá verificar si se trata de un contenido falso o no.



Las ‘fake news’ o noticias falsas son creadas a partir de un contenido que beneficie a una persona y perjudique a otras, o a un grupo social.



Sam Wineburg, profesor de historia de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, asegura que este tipo de notas siempre han estado presentes. "Hoy en día, una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un alcance enorme. Además, hay más productores de información”, aseguró el catedrático al portal BBC.