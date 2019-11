Identificado el coche en el que se fugaron los ladrones del tesoro de Dresde

LEA TAMBIÉN

La Policía identificó hoy, 26 de noviembre de 2019, el coche en el que huyeron los ladrones de parte del tesoro real de Dresde (este de Alemania) y de quienes todavía no hay mayores pistas.

"Las investigaciones han confirmado la sospecha de que los ladrones huyeron en un Audi A6 y luego lo quemaron en un garaje en la (calle) K tzschenbroderstrasse", informó un portavoz de la Policía.



En los restos del automóvil se encontraron rastros provenientes de la cámara del tesoro del Palacio Real de Dresde, donde tuvo lugar el robo.

La citada calle está a unos quince minutos del museo y cerca de la salida a una autopista por lo que se cree que los ladrones debieron cambiar de vehículo para proseguir la fuga.



Por otra parte, la Policía considera que la quema de un distribuidor de energía cercano al museo estuvo relacionado con el robo. La hipótesis que barajan los agentes es que los ladrones quemaron el generador para que las calles próximas no estuvieran iluminadas en el momento del asalto.

Esta es una de las valiosas joyas robas del Castillo de Dresde, en Alemania. Foto: EFE



El director del museo, Dirk Syndram, entró hoy por primera vez desde el robo a la sala y pudo constatar que algunos objetos que se creían parte del botín no fueron sustraídos.



"No estoy aliviado, pero no estoy tan frustrado como ayer cuando creía que la vitrina había sido vaciada por completo", dijo Syndram. Se han podido recuperar perlas y parte de los diamantes de la

Las joyas están cubiertos por un polvo blanco y ahora se procurará determinar el estado en que se encuentran.