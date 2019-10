Identidad del hombre que violó a Demi Moore tras pagar USD 500 a su madre fue revelada

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Demi Moore denuncia en su libro 'Inside Out' que cuando tenía 15 años su madre permitió que un hombre de 48 años abusara sexualmente de ella luego de haber recibido un pago de USD 500. El hombre había sido identificado como el dueño de un restaurante llamado Val, pero un medio asegura que logró dar con la verdadera identidad de agresor.

Según el tabloide británico The Sun, el hombre que violó a Moore era el propietario de un famoso club de Los Ángeles al que acudían celebridades. El medio asegura que 'Val' era el nombre que usaba el magnate Basil Doumas, quien murió en 1997 a los 68 años.



El medio llegó a esta conclusión tras hablar con un socio de Doumas quien aseguró que "su nombre real era Basil y su sobrenombre era Val. Fue un socio silencioso desde 1974. Tenía mucho dinero", aseguró. Añadió, sin embargo, que no conocía de la agresión sexual que sufrió Moore por parte de este hombre. "No tenía idea. Si es verdad, es una historia muy triste", aseguró.



Según el relato de Moore, Val conoció a su madre en un restaurante a finales de la década de los 70. Estaba casado y tenía hijos. Tras un almuerzo, el hombre empezó a hacer apariciones en la escuela a la que Moore asistía y un día lo encontró en el apartamento en el que vivía. Allí ocurrió la violación.



En septiembre del 2019, la actriz ofreció una entrevista al programa 'Good Morning America'. Allí le preguntaron si realmente creía que su madre la había vendido y dijo que en el fondo de su corazón no lo creía, "pero ella le dio el acceso y me puso en riesgo", aseguró.



En el libro, Moore cuenta que permaneció callada después de haber sido violada y que una semana después del ataque Doumas se acercó a ella y le preguntó: "¿Qué se siente ser prostituida por tu madre por USD 500?. La actriz asegura que no está segura de que su madre haya estado detrás de este hecho, pero sí cree que es "completamente posible".

"Aunque él puede haberle dado dinero a Ginny sin una conversación clara sobre qué obtendría a cambio, también es perfectamente posible que Ginny supiera con exactitud lo que él quería, y es posible que haya aceptado que él pudiera conseguirlo", escribió.