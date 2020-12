‘iCarly’ volverá casi una década después

La serie de televisión 'iCarly' regresará casi una década después de su final, con una nueva versión en la que participará su protagonista original, Miranda Cosgrove, y otros miembros del reparto.

El estudio Paramount ha encargado una nueva versión del fenómeno juvenil de cara al lanzamiento de su próxima plataforma de "streaming" el año que viene, con la que espera competir contra Netflix, HBO Max, Disney+ y Apple TV+ entre otros.



Junto a Cosgrove, otros habituales de la serie como Jerry Trainor y Nathan Kress también estarán presentes en la continuación del formato, emitido entre 2007 y 2012.



Estrenada por el canal Nickelodeon en Estados Unidos y emitida en numerosos países, 'iCarly' narraba la historia de un grupo de estudiantes que creaba un programa casero de televisión online para cumplir con un trabajo de clase y se veía sorprendido por el éxito del formato doméstico en la red.



Miranda Cosgrove encarnaba al personaje de la protagonista, Carly Shay, que se convertía en la estrella de internet gracias a la ayuda de su amiga Sam y de su vecino Freddie.



Este no es el único "revival" pensado para el futuro servicio Paramount Plus, pues la esperada serie televisiva basada en el musical 'Grease' (1978) será una de las apuestas de su catálogo tras el rechazo de HBO Max.



'Grease: Rise of the Pink Ladies' es el título del proyecto, que se rodará en California bajo la supervisión de los mismos estudios que crearon la famosa película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.



La idea de hacer nuevas versiones de producciones de éxito es la misma que ha seguido la cadena de televisión NBC para su plataforma 'Peacock', que acaba de estrenar la serie 'Saved By The Bell' adaptada al 2020, o la que aplicará The CW con una nueva tanda de aventuras de las míticas 'The Powerpuff Girls' pensada para adultos.