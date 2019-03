Ian McKellan: 'No soy demasiado viejo para volver como Gandalf'

LEA TAMBIÉN

Con Amazon Studios produciendo, con sumo secretismo, la serie de televisión de 'El señor de los anillos', son muchos los fans que piensan en los personajes que aparecerán en esta nueva adaptación del clásico literario de J. R. R. Tolkien.



Y aunque las pistas que la plataforma ha dado hasta la fecha indican que la serie estará ubicada en la Segunda Edad del Sol, es decir, miles de años antes de los eventos relatados en 'El Hobbit' o el 'Señor de los Anillos', los fans no pierden la esperanza de reencontrarse con algunos viejos conocidos como Elrond, Galadriel... e incluso Gandalf.

Y parece que Sir Ian McKellen se siente con fuerzas para volver a ser el anciano Gris. En una entrevista concedida hace unas semanas al programa de radio de Graham Norton en la BBC-2, le preguntaron al actor cómo se sentía con la posibilidad de ver a otro intérprete metiéndose en la piel del mítico personaje.



"¿Hablas de otro Gandalf? Yo no he dicho que sí, por qué nadie me lo pregunta. ¿Me estás sugiriendo que otra persona tendrá el papel? Gandalf tiene más de 7 000 años, así aún no soy demasiado viejo (para volver a interpretarlo)", dijo.



Con el final de 'Juego de Tronos' cerca, son muchos los fans que están deseosos de la llegada de una serie ambientada en fantasía medieval y 'El señor de los anillos' es la candidata ideal para ello. Jeff Bezos logró los derechos para producir la serie después de desembolsar 250 millones de dólares en su adquisición.