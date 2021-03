Reírnos de nosotros mismos, la propuesta del reconocido comediante Ricardo Quevedo

Ricardo Quevedo es un referente de la comedia en América Latina después de iniciarse como cuentero en Bogotá, Colombia, hasta llegar con un estilo propio a presentar sus espectáculos en Comedy Central y Netflix.

‘Qué viva la envidia’ es el nombre del 'show' de comedia que el artista conocido como 'Cejas pobladas' presentó el miércoles 17 de marzo del 2021 en la Plaza Central del Scala Shopping, en Quito, en el marco del mes de la mujer. El actor y humorista conversó con este diario sobre sus motivaciones, su ejercicio creativo y el papel de la comedia en la ‘nueva normalidad’.

¿Qué te motiva a subirte a un escenario?

Es una necesidad constante de desahogarme y decir cosas que se me pasan por la cabeza y que no puedo decir en la casa y tratar de hacer reír a la gente a partir de situaciones que vivimos todos, que siempre están allí, pero que no nos damos cuenta. Hacerlos reír de ellos mismos básicamente.

¿Cuáles son las principales líneas temáticas con las que construyes tus rutinas?

De todas las cosas que me pasan en la vida y de todos los temas sin ninguno en particular. Me gusta dar mi opinión acerca de las cosas que pienso y a través del humor tal vez generar cierta conciencia de cosas que podemos mejorar y cambiar como sociedad.

Ricardo Quevedo es un referente de la comedia en América Latina. Foto: cortesía Pablo Rodríguez

¿Qué opinas sobre utilizar la pandemia como fuente de inspiración para el stand up?

Está muy bien porque el humor es una herramienta para tocar esos temas que estamos viviendo en el presente. Ahorita es indudable que nos ha tocado a todos y que bueno poder reírnos un poco de eso a pesar de que es una situación muy grave y difícil.

La pandemia ha cambiado el mundo del espectáculo. ¿El stand up puede hacerse sin público?

Hacia finales del año hice varios 'shows' virtuales y es difícil. Es una herramienta para poder estar con la gente a la distancia. Como artistas es muy difícil porque no escuchamos la reacción del público y no sabemos si están riendo o no, pero para la gente es muy chévere poder sonreírle desde su casa sin la necesidad de exponerse a un contagio. Uno sacrifica la presencia del público para que la gente pueda disfrutar de los 'shows' y por ahora nos toca así.

¿Qué opinas sobre el camino del stand up del escenario en vivo al ‘streaming’ y ahora al show virtual?

Me parece bien que cada vez se le abran más espacios al stand up porque hay muchos comediantes que tal vez no han podido tener el reconocimiento que se merecen. Qué bueno que se abran más espacio para el trabajo de esos artistas llegue a más personas. Entre más comediantes la gente lo va a pasar delicioso.

¿Qué papel tiene la comedia en la nueva normalidad?

El entretenimiento nos aleja un poco todas esas cosas que nos duelen y nos parecen difíciles. Es importante aprender a sonreír y a no tomarnos las cosas tan en serio en momentos tan difíciles como este.

¿Cuál es la clave para no repetirse a sí mismo y con otros comediantes?

Tratar de ir un paso más delante de lo que uno ha hecho y buscar otras fuentes que uno puede tocar en medio de la comedia. Leer constantemente, ver contenidos diferentes, estar pendientes de las noticias. Uno se alimenta de todo eso para estar constantemente cambiando su propio discurso y hacer reír.