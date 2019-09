La huelga por la crisis climática movilizó a los jóvenes en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Dejaron oír su voz frente al Municipio de Guayaquil. Decenas de jóvenes activistas improvisaron un podio al pie del monumento a Antonio José de Sucre este viernes 27 de septiembre de 2019. Con afiches de cartón reciclado se unieron al plantón Viernes por el futuro, una huelga mundial que busca impulsar políticas públicas ante la crisis climática.

Esta iniciativa comenzó hace un año. Su impulsora es la activista sueca Greta Thunberg, quien se plantó afuera del parlamento de su país para exigir acciones. En esta semana, millones de jóvenes siguieron su ejemplo y exigieron a los gobernantes medidas puntuales frente a la emergencia climática.



“Estamos en el inicio de una extinción en masa, como lo ha dicho Greta Thunberg. Y es real”, dijo una estudiante guayaquileña, quien decidió paralizar sus actividades académicas por el planeta.



A la concentración acudieron estudiantes de colegios y universidades, representantes de grupos sociales y montuvios, ambientalistas y activistas.



‘No hay economía en un planeta muerto’, ‘SOS’, ‘Los adultos nos están fallando’, ‘No hay un planeta B’ eran algunos de los mensajes que se elevaron en la Plaza de la Administración, junto al Cabildo Porteño. Por casi cuatro horas, activistas y colegiales pidieron al Gobierno y a las autoridades municipales reaccionar frente al anuncio de un colapso climático.



Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre una catástrofe ambiental para el 2050. De no revertirse ese curso en los próximos 18 meses, según el reporte, “el planeta colapsará y se volverá un lugar inhabitable”.



“A escala nacional se deben plantear objetivos y una agenda especial para la protección de nuestras cuatro regiones, cada una con una biodiversidad particular y, en algunos casos, única en el mundo”, dijo Cecilia Torres frente a los asistentes. Ella es parte de la organización Mingas por el Mar y fue una de las encargadas de leer el manifiesto dirigido a la Municipalidad y a la Asamblea Nacional.

El documento plantea que el Gobierno, a través de la Asamblea, declare la emergencia climática y ecológica en el país. Y que esa decisión sea presentada ante la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP 25), que será en Chile en diciembre.



El planteamiento incluye 15 pedidos al Gobierno, entre ellos promover planes de conservación, la promoción de sistemas agrícolas sostenibles, la aprobación de leyes que regulen el uso del plástico y una reunión con el presidente Lenín Moreno para solicitar la protección de las áreas naturales.



Glenda Cagua llegó en representación de la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (Fecaol). Durante su intervención también pidió a las autoridades combatir los monocultivos y promover la agroecología frente al uso indiscriminado de agroquímicos. “Hay lugares en que los riachuelos eran naturales y hoy están secos. Estamos acabando con esta casa grande”.



El intenso sol no apagó el ánimo de quienes se sumaron desde las 11:00. Vivian Cartagena, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, agradeció a quienes resistieron el sofocante clima, que a su criterio es solo una muestra del impacto del ser humano sobre el planeta. “Los derechos de la naturaleza también son derechos humanos. Este calentamiento global no solo está afectando al agua y a la tierra, nos afecta a todos”, dijo.



El manifiesto de este primer Viernes por el futuro incluyó además una solicitud a la Municipalidad de Guayaquil para optimizar los planes de manejo de residuos sólidos con reciclaje, la preservación de los caudales del cantón y el control de las emisiones de CO2. “También necesitamos una planificada arborización en la ciudad. Los árboles no se siembran en cemento”, reclamó Andrea Fiallos de Fundación La Iguana, enfocada en la reforestación.



Durante la huelga se recolectaron firmas de respaldo al manifiesto.