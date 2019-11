Hotel japonés ofrece un cuarto por USD 1,20 por noche, con una condición

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una tentadora oferta tiene un hotel japonés para los turistas que buscan conocer el país con un bajo presupuesto. Se trata del Business Ryokan Asahi, ubicado en la ciudad de Fukuoka, ubicada al extremo norte de la isla Kyushu y famosa por sus templos y playas. El lugar ofrece a las personas la posibilidad de pagar USD 1,20 por noche por un cuarto, con una condición.

Para poder acceder a este inigualable precio, las personas deben estar dispuestas a que su estadía se transmita en el canal de YouTube del hotel. Los huéspedes no tienen dónde esconderse, pues las cámaras que fueron colocadas en la habitación la cubren por completo.



Según explica el propio hotel en su sitio web el fin de esta iniciativa es que las personas se interesen por utilizar sus habitaciones en días de la semana que tienen pocas tasas de ocupación. El Business Ryokan Asahi añade que solo se transmitirán imágenes de lo que sucede en la habitación, es decir, el audio no es grabado.



Las personas pueden apagar las luces mientras duermen y para cambiarse de ropa deberán utilizar vestidores o un baño compartido que no tienen cámaras instaladas.

Video: YouTube, cuenta: One Dollar Hotel

En un video promocional, el propietario del hotel, explica que la oferta se inició porque las instalaciones son un poco antiguas, lo que ha hecho que el número de personas interesadas en hospedarse allí sea cada vez menor.

Video: YouTube, cuenta: One Dollar Hotel



Según informa el tabloide británico Daily Mail, el portal Soranews24 envió a uno de sus reporteros al hotel. El hombre aceptó el trato y vivió una experiencia "bastante positiva". El reportero describió a la habitación como "un cuarto de invitados de estilo japonés bastante normal, con un piso de color rojo, un futón que tiene un colchón, una mesa baja, una televisión y una tetera de agua caliente".



El hombre añadió que la habitación es "limpia" y que está "bien mantenida". "Se parece a un apartamento tipo estudio en el que vive un estudiante de universidad o de alguien que consiguió su primer trabajo fuera de la escuela y vive en Japón".



Según el reportero, si bien la habitación le costó USD 1,20 sí tuvo que invertir bastante dinero en el calefactor/ aire acondicionado del cuarto que tiene un valor de 100 yenes (USD 0,92) por dos horas de uso. "Es decir que si lo prendes por cuatro horas pagas más en el control de la temperatura que en el cuarto".



La oferta de este hotel japonés está abierta durante todo el año, incluyendo fines de semana y días festivos".

El hotel tiene habilitado un canal de YouTube llamado One Dollar Hotel (Hotel de un dólar) que hasta este 19 de noviembre del 2019 suma más de 2 000 suscriptores. El clip más antiguo data de hace una semana, tiene más de 70 000 vistas y dura 10 horas.

Video: YouTube, cuenta: One Dollar Hotel

En su sitio web, el hotel da a las personas dispuestas a aceptar su oferta una serie de reglas entre las que están: no desnudarse frente a la cámara, no tener relaciones sexuales, masturbarse o tener cualquier tipo de actividad sexual y no mostrar su información privada como datos de sus pasaportes o tarjetas de crédito. "No podemos hacernos responsables de los daños que esto cause", asegura.