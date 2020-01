Hotel ofrece estadía gratis a parejas que conciban a su bebé en sus instalaciones durante San Valentín

LEA TAMBIÉN

Un hotel canadiense presentó una curiosa oferta para atraer clientes en el Día de San Valentín en este 2020. El recinto, ubicado en Columbia Británica, promete a las parejas que se hospeden en él en esa fecha una estadía gratuita por 18 años si nueve meses después han tenido un hijo.

La particular promesa del Hotel Zed se suma a un evento especial que se iniciará al medio día del 14 de febrero del 2020 y se extenderá por cuatro horas denominado 'nooner'. Durante él, las parejas pueden obtener una habitación por USD 44 para tener relaciones sexuales, jugar ping pong o disfrutar de un baño en el jacuzzi al aire libre.



Si el bebé es concebido durante el 'nooner' las parejas ganarán una estadía gratuita en cualquiera de los hoteles Zed que prefieran, según se especifica en el sitio web del hotel. Esta será válida por 18 años durante cada San Valentín.



El hotel añadió que su oferta está abierta para cualquier persona, independientemente de su identidad o expresión de género y su orientación sexual. "Sabemos que la cigueña puede tomar muchas rutas para llevar a un bebé a tu familia. Siempre y cuando el bebé sea recibido en la tuya nueve meses después de haber reservado tu 'nooner' celebraremos contigo", dice el sitio web de Hotel Zed.

Según informa la cadena CNN, la presidenta ejecutiva de Hotel Zed, Mandy Farmer, tuvo la idea del evento 'nooner' "cuando sus hijos eran pequeños y ella luchaba por encontrar un tiempo de calidad con su esposo... sin niños en el panorama. La posibilidad de una cita romántica para el 14 de febrero le resultaba más atractiva que un ramo de claveles o una caja de bombones, por lo que llevó la idea a la junta y se arriesgaron".



Farmer añadió que el giro que decidieron darle a la propuesta en este 2020 les pareció algo divertido. "No creo que podamos convencer a alguien de tener un bebé si no está pensando en hacerlo seriamente. Pero si estás considerando la posibilidad de expandir tu familia, ¿por qué no lo intentarías?", cuestiona.

El hotel, sin embargo, ha sido objeto de críticas en redes sociales por su propuesta. Algunos usuarios aseguran que discrimina a personas que no están interesadas en tener hijos o que ya los tuvieron, mientras que otros cuestionaron el uso del término 'nooner' que en inglés es jerga para un encuentro sexual de corta duración.