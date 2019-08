Hospital debe pagar USD 24 000 a paciente al que circuncidó por error

LEA TAMBIÉN

"Lo siento, te hemos circuncidado". Esas son las palabras que Terry Brazier recuerda de una visita que realizó en el 2018 a un hospital para que le realicen un tratamiento en la vejiga. Según reporta la BBC, el error en el procedimiento se debió a una confusión en el centro médico Leicester Royal Infirmary del Reino Unido.

Ahora, el hospital deberá pagarle a Brazier una compensación de USD 24 400 por una negligencia médica que aseguró lamentar "profunda y genuinamente".



Según el relato del hombre a la BBC, el hospital tardó dos horas en informarle del error que había cometido. Dice que lo único que respondió fue: "Ah ¿sí?", pues "estaba pasmado. No podía creer lo que me estaban diciendo".



Casos como el de Brazier se conocen en el Reino Unido como 'never event'."Un incidente de seguridad grave... que no debería ocurrir en situaciones en las que las medidas de prevención disponibles se hayan implementado", dice la BBC, que asegura que durante el 2018 se registraron ocho casos en Leicester, según datos del Servicio Local de Denuncia Democrática.



Brazier cuenta que decidió presentar acciones legales en contra del hospital luego de que el centro admitiera en una carta que no había realizado los chequeos necesarios antes de realizar el procedimiento.



Para él "todo esto tiene un lado serio", pues "podría haber sido incluso peor para otra persona. Alguien podría haber acabado con una amputación en la parte del cuerpo equivocad". Su motivación para demandar al hospital es evitar que otra persona tenga que pasar por algo similar.

El director médico de los Hospitales Universitarios de Leicester, Andrew Furlong, dijo a la BBC, que sucesos como este son tomados "muy seriamente" y que se está llevando a cabo una "investigación exhaustiva" para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Añadió que "si bien el dinero nunca podrá deshacer lo que pasó, esperamos que este pago le provea algo de compensación".