Horóscopo del 16 de abril del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

Si usted nació un día como hoy, su integridad moral lo alejará de tentaciones que pululan por ahí como si se trataran de un virus. Usted está inmunizado contra la codicia, no tiene precio. Prefiere dormir con su conciencia limpia antes que llevar una vida, tal vez, más confortable pero llena de remordimientos. Ha crecido con valores elevados, con la cultura del esfuerzo y del trabajo como respaldo permanente.

Para otros quedarán esas faltas del espíritu, usted es un hombre fuerte y sabe cuáles son sus herramientas.



También nacieron en esta fecha: Charlie Chaplin, actor; Kareem Abdul-Jabbar, ex basquetbolista; Jon Cryer, actor.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Esa historia resonó fuerte en su interior. Se sintió muy identificado con sus personajes.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) El tiempo apremia y usted todavía no tomó una decisión. No se deje arrinconar por las agujas del reloj.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Su calidez es uno de sus rasgos esenciales. Usted está hecho de una madera extremadamente noble.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Su optimismo es contagioso. Usted es un líder carismático y con una energía muy positiva.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Mire con atención, detenidamente. Verá que el panorama no es tan desolador como usted lo pinta.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) A pesar de saber que tiene la razón de su lado, evite confrontaciones. No es momento para generar roces.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No permita que pongan palabras en su boca que usted no ha pronunciado. Aclare ese malentendido.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Le han confiado un secreto muy picante. Es su responsabilidad no divulgarlo.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Se vienen tiempos de austeridad financiera. Cuide al máximo los ahorros que ha logrado reunir.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Hay tantos comentarios de parte de gente que no sabe del tema que mejor no escuchar. Ignórelos.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) La paciencia es una virtud que afortunadamente posee. Es capaz de esperar sin desesperar.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Ese puente que ha tendido con sus seres queridos es irrompible. Puede haber altas y bajas pero ahí estará.