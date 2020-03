Horóscopo del 27 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, 27 de marzo, sentirá una atracción muy intensa por las posiciones de poder. Hay en su naturaleza una tendencia a impartir instrucciones. Le gusta estar al mando y no le provoca demasiados conflictos tener que ejercer ese poder con mano firme, aunque algunos lo llamen déspota. Usted sabe lo que quiere y sabe también cómo conseguirlo.

El orden y la dedicación son fundamentales para llegar a su objetivo, por lo tanto, sus subordinados deben verse reflejados en esos requisitos.



También nacieron en esta fecha: Quentin Tarantino, cineasta; Mariah Carey, cantante; Sarah Vaughan, cantante.



¿Qué le deparará el día de hoy? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) De un paso al costado si siente que ya dio todo. No se quede un minuto más.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Piense menos y actúe más. Es fundamental que adopte una actitud más activa, salga del letargo.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Están hablando sobre usted, y muy bien. Puede contar con las mejores referencias.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Hay un amor en su vida que lo fortalece y lo convierte en mejor persona. Ríndale tributo.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Ha caído en su propia trampa y ahora no sabe bien por dónde salir. Usted la creó, así que sabe como sortearla.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Su precisión en los trabajos manuales es notable. Su pulso no tiembla por más delicado que sea.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Es un excelente día para probar suerte con los juegos de azar. De cualquier manera, no se extralimite.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) No derroche recursos naturales. No consuma más agua de la necesaria para sus tareas diarias.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) No permita que sus problemas laborales crucen el umbral de su casa. Déjelos afuera.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Se desorienta con facilidad. Procure tener un norte y seguir la senda trazada.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Es un día nuevo y con él llegan promesas de aventuras y energía fresca. Tome las riendas de su vida.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Siempre es bueno pedir disculpas. No deje que su orgullo se entrometa en sus relaciones afectiva