Horóscopo del 28 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

Si usted nació un día como hoy, 28 de marzo, su curiosidad será un gran estímulo tanto como una molestia para los demás. Su inquietud permanente por informarse y por saber más y más, muchas veces le traerán inconvenientes con esas personas que lo rodean a diario. Lo suyo no es malintencionado ni indiscreto, es que simplemente necesita saber que está pasando a su alrededor, inclusive cuando son asuntos que van más allá de su incumbencia.

Intente manejar esta tendencia a meter las narices en temas que no le corresponden.



También nacieron en esta fecha: Lady Gaga, cantante; Vince Vaughn, actor; Mario Vargas Llosa, escritor.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Usted no está descansando bien y eso se nota en varios aspectos de su vida. Intente dormir más horas.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Se hace difícil convivir con usted. Hay ciertos hábitos que no está dispuesto a cambiar.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Importa más la pericia y la astucia que la fuerza bruta. Póngase a pensar, sea creativo.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Debe reagrupar sus fuerzas y volver a perseguir su felicidad. No baje los brazos.



LEO (23 de julio-22 de ago.) El tema da para una polémica interminable. Trate de poner su energía en causas más productivas.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Todo vuelve, como en una rueda que no para de dar vueltas. Si dio amor, recibirá amor.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Ha avanzado en su carrera casi sin darse cuenta. Es que además de ser eficiente, disfruta lo que hace.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Por ahora, achique esos sueños. Ya llegará el momento de hacerlo en grande.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) El tiempo pasa para todos por igual. No hay motivos para creer que usted es la excepción.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Esas reglas de juego tan establecidas serán muy difíciles de modificar. Trate de adaptarse.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Si se suma a la violencia, se convierte en cómplice de ella. Procure no perder la calma.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) No interfiera en ese asunto que nada tiene que ver con usted. No es momento de intervenir.