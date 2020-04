Horóscopo del 6 de abril de 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, su estrategia más habitual será la de la sorpresa. Le gusta hacer algo que nadie espera en un momento también inesperado. Así es como toma a todos desprevenidos y puede sacarles una ventaja considerable. Ese carácter escurridizo lo convierte en un ser lleno de ideas que apuntan a encontrar a su adversario de turno con la guardia baja.

No trate de usar este método como si fuera su única herramienta, ya que usted posee muchos otros talentos que, tal vez, ni siquiera ha descubierto aún.



También nacieron en esta fecha: Paul Rudd, actor; Zach Braff, actor; Rafael, artista plástico



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



Su guía para mañana, martes 7 de abril



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Si tiene algo para decir, este es el mejor momento. El clima es propicio para expresarse.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Todo tiene su precio. No sea tan ingenuo de pretender arriesgar sin poner nada en juego.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Se encuentra dividido entre dos posiciones. Es una suerte de dilema que deberá resolver solo.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) La culpa es necesaria, pero sólo en las dosis justas. No se vaya a los extremos.



LEO (23 de julio-22 de ago.) No tiene demasiado sentido hacer planes a largo plazo. Especialmente si son tan rigurosos.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Se siente flotando en las nubes. Es muy probable que se deba a un estado de enamoramiento.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Se llevará una gran sorpresa con ese reencuentro. Realmente no lo esperaba.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Es la columna vertebral de ese grupo de trabajo. Como líder, tiene que dar el ejemplo.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Hay muchas más oportunidades de las que usted cree. Llegó el momento de aprovecharlas.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Es una persona de su tiempo. Está al día en todos los avances que estén a su alcance.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Puede llevarse mucho aprendizaje de esa nueva experiencia. Tómelo como una oportunidad para crecer.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Ha llegado a una muy buena posición con respecto a sus competidores. Aproveche las condiciones.