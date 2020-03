Horóscopo del 26 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, su arrogancia puede llegar a jugarle muchas malas pasadas. Si bien es cierto que usted es una persona muy capaz y que ha logrado muchos de los objetivos que se había propuesto, trate de no perder jamás la humildad. Después de todo tampoco es que ha descubierto América ni inventado una cura infalible contra el cáncer. Intente mantener el respeto siempre y no se suba a un pedestal.

La perspectiva desde donde mira sus logros es mucho más importante de lo que usted cree.



También nacieron en esta fecha: Keira Knightley, actriz; Leslie Mann, actriz; Steven Tyler, cantante.



¿Qué le deparará el día de hoy? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Se ha robado el corazón de esa persona. Su cordialidad y su magnetismo han hecho efecto.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Por más recaudos que tome siempre habrá algo imprevisto en el camino. Sepa improvisar.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Ese trauma solo podrá ser superado si consigue hablar de él. No se cierre.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Se siente débil anímicamente y no soporta las presiones de la vida diaria. Consulte con un profesional.



LEO (23 de julio-22 de ago.) La sensación de haberse olvidado algo lo perseguirá durante el día de hoy. Falsa alarma.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Abra su mente y acepte la diversidad que lo rodea. Deshágase del temor a lo desconocido.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Usted es un acérrimo defensor de ciertos valores que la sociedad moderna parece estar dejando de lado.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) No desespere, la soledad se disipará con la llegada de una persona especial. Derribe sus miedos.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Es hora de demostrar de qué está hecho. En los momentos difíciles es cuando debe aparecer su coraje.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) No se preocupe por las diferencias que tiene con su pareja. A veces, los opuestos se atraen.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Lo que usted desecha puede ser utilizado por los más desposeídos. Sea más solidario.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) No sea caprichoso. No puede comportarse como un niño de cinco años.