Horóscopo del 17 de abril del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, sufrirá algún tipo de discriminación en su vida. Afortunadamente, sus mecanismos de defensa son lo suficientemente sólidos como para ahuyentar esa energía negativa. Usted defiende su derecho a ser diferente con uñas y dientes, como si en esto se le fuera la vida. Y de hecho de eso se trata, de luchar por lo que usted cree, aunque se encuentre dentro de una minoría atacada y segregada.



Evidentemente hay pasta de líder en usted, más allá de que vaya a aceptar o no esa responsabilidad.



También nacieron en esta fecha: Jennifer Garner, actriz; Rooney Mara, actriz; Liz Phair, cantante.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Un día lleno de tareas que requerirán de mucha concentración. Hay gente que depende de usted.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Piense dos veces antes de hablar. Su honestidad irreductible puede lastimar a alguien cercano.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) No le cierre las puertas al amor. Tiene que estar en un estado mucho más receptivo para que suceda.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Ese problema lo agarró desprevenido. Realmente no se esperaba ese conflicto.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Necesitamos de los cambios para sentirnos vivos. No se quede estancado en una situación aburrida.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Detenga esa bola de nieve tan absurda que se ha creado. La sinceridad desactivará el problema.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Prepárese para un día positivo. Respirará un aire fresco como hacía tiempo que no sentía.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) La burocracia dilatará los tiempos de ese proyecto. Tendrá que armarse de paciencia y esperar.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Deje de preocuparse por lo que los demás puedan llegar a pensar. Sea usted mismo y ya.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Siempre hay una primera vez. Es cuestión de animarse y verá como los nervios quedan atrás.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Busque una salida a ese dilema en el que se encuentra estancado. Su imaginación es la clave.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Su salud es realmente envidiable. De cualquier manera, una consulta a su médico nunca está demás.