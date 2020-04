Horóscopo del 24 de abril del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, le costará adaptarse a los cambios. Siempre primará el miedo a lo nuevo, la incertidumbre de desconocer el terreno que pisará. Deje de preocuparse de antemano y aprenda a abrazar el porvenir, excepto que quiera convertirse en una de esas personas que se niegan a crecer. La madurez implica moverse en territorio nuevo, hacerlo propio y reconocerlo rápidamente como parte de uno.

No se quede anclado por temor a que esas nuevas costas no sean de su agrado, siempre habrá algo a lo que pueda aferrarse.



También nacieron en esta fecha: Kelly Clarkson, cantante; Barbra Streisand, cantante; Shirley McLaine, actriz.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



SU GUÍA PARA MAÑANA, SÁBADO 25 DE ABRIL



TAURO (20 de abril-20 de mayo) No es momento para hacer reclamos fuera de lugar. Ahora tiene que poner el hombro y ayudar.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Sus ideales pueden dejar de ser una utopía si se une con gente que tenga sus mismos sueños. Júntese.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Las cosas no siempre son tal y como las recordamos. A veces la memoria nos juega malas pasadas.



LEO (23 de julio-22 de ago.) El dolor aparece amenazante en el día de hoy. Afortunadamente la contención de sus seres queridos está ahí.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) No sea desconfiado. Nadie está tratando de engañarlo o se sacar provecho.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Tenga cuidado con los excesos con las comidas y las bebidas. Trate a su cuerpo como lo que es: su casa.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Hay poco espacio para crecer profesionalmente en ese lugar. Busque mejores rumbos.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Son tiempos en los que la solidaridad es la única manera de vivir. Cuídese y cuide a los demás.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Prepárese para una agradable sorpresa. Le quedará una sonrisa dibujada en la cara.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Hay mucho tiempo para tomar esa decisión. No hay razón para apresurarse.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Se sobrepondrá a esto como lo ha hecho antes en tiempos de crisis. No es hora para bajar los brazos.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Se hace imprescindible el amor de los suyos. Nunca se sentirá solo como antes.