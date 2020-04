Horóscopo del 23 de abril del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, estará abocado, equívocamente, a combatir las marcas que el paso del tiempo deja en cada uno de nosotros. Sabe que es una batalla perdida de antemano, y sin embargo, pone toda su energía en esa pelea que tarde o temprano terminará en frustración. Lo mejor que puede hacer es ponerse del lado del tiempo, y no contra él.

Las huellas que dejan los años son imposibles de evitar, por más que recurra a cirugías estéticas. Lo mejor que le puede pasar es que el tiempo se traduzca en sabiduría.



También nacieron en esta fecha: Roy Orbison, cantante; Michael Moore, cineasta; George Lopez, comediante.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



SU GUÍA PARA MAÑANA, VIERNES 24 DE ABRIL



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Todavía tiene mucho para dar en términos afectivos. Que esas decepciones amorosas no lo derroten.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) El sol es uno de nuestros principales nutrientes. No se quede encerrado, expóngase un poco.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Siente un amor tan intenso por esa persona que nada ni nadie puede doblegarlo. Y algo de cierto hay.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Usted se lanza como una bala disparada contra su objeto de deseo. A veces conviene ser más reflexivo.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Piense dos veces antes de hablar. Su honestidad irreductible puede lastimar a alguien muy querido.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No necesita promocionar su talento. Es tan evidente, que no precisa de ningún tipo de publicidad.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Vístase como un conservador, actúe como un revolucionario. Infiltre sus ideas de manera sutil.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Ha dado lo mejor que tenía para dar. Ahora sólo le queda esperar que los resultados sean los deseados.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Está a punto de sacrificarse por una causa de la que ni siquiera está seguro de creer. Piénselo bien.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Es hora de reaccionar. Ya ha soportado demasiadas faltas de respeto.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Sus luchas internas terminarán por agotarlo. Trate de unificar el discurso y ser más coherente.



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Sus contradicciones frenan su empuje. Es como si para avanzar un paso tuviera que retroceder dos.