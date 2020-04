Horóscopo del 19 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, se destacará por su energía emprendedora y su aguerrido carácter. El rendirse es una sensación desconocida para usted. Usted prefiere morir de pie antes que tirar la toalla y darse por vencido, es demasiado orgulloso como para hacerlo. En cambio, y aún en circunstancias muy desfavorables, elegirá siempre presentar batalla en momentos en los que cualquier mortal bajaría los brazos.

Usted es el líder que cualquier grupo querría a su lado: fuerte pero sensible, valiente e intuitivo, con autoridad pero sin autoritarismo.



También nacieron en esta fecha: James Franco, actor; Kate Hudson, actriz; Luis Miguel, cantante.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



SU GUÍA PARA MAÑANA, LUNES 20 DE ABRIL



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Sus preocupaciones tienen fundamento. Procure buscar soluciones y no estresarse demás.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Es de los que se comprometen a fondo con lo que hace. La constancia es una de sus virtudes.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Siga la senda que le han dejado sus antecesores. Tome sus enseñanzas y adóptelas como propias.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Sus amigos sólo quieren tenderle una mano, no puede ofenderse por eso. Deje de creerse tan autosuficiente.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) A veces más vale maña que fuerza. Ese conflicto requiere más astucia que fortaleza física.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Evite las aglomeraciones de gente, pero tampoco se ponga paranoico. No se aísle.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Se ha metido en un laberinto mental del que debe salir cuanto antes. Corte ese ciclo.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Usted cree en la intuición, y sin embargo no la utiliza como debería. Confíe más en sus corazonadas.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) Se enfada con mucha facilidad. Examine esa conducta y trate de resolverlo.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Es bueno que muestre signos de humildad a pesar de sus logros. Es saludable confesar que tiene dudas.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Se siente completo cuando está junto a esa persona. Como si lo llenara de una energía vital impresionante.