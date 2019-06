Un homenaje a Queen, en un concierto sinfónico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘Queen sinfónico’ reunió el talento de 200 artistas que le rindieron un homenaje al legado musical de una de las bandas más representativas del rock británico, con la interpretación de los temas más populares de la banda en un novedoso formato.

Alrededor de 2 000 personas coparon el aforo del Teatro Nacional De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la tarde del sábado 15 de junio para revivir y corear algunos de los temas más populares de la banda, interpretados en un novedoso formato y acompañados con imágenes de Freddie Mercury y su banda, proyectados al fondo del escenario. La demanda del público permitió abrir una segunda función, el mismo día, a las 20:00.



El cantante Mateo Terán se encargó de dar inicio al concierto haciendo partícipe al público de un juego vocal, el mismo que hizo Freddie Mercury durante su presentación en el concierto Live Aid, en 1985, y que fue recreado en la película biográfica ‘Bohemian Rhapsody’, estrenada el año pasado.

Alrededor de 2 000 personas coparon el aforo del Teatro Nacional De la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Foto: Galo Paguay/ELCOMERCIO

La expectativa que generó este largometraje, donde Rami Malek le da vida a Freddie Mercury, fue la que devolvió la música de Queen a los principales ‘charts’ internacionales, para nostalgia del público adulto y deleite de las nuevas generaciones.



En ese contexto, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje) se unió a la Orquesta de Colores Faces-Fosje, el grupo de rock The Pickles, los coros Fosje, Mutualista Pichincha, Esperanza y el Coro de Cámara para preparar un repertorio que contó con la participación de los cantantes Mateo Terán, Alexandra Cabanilla, John Peter y Guillermo Cepeda, todos bajo la dirección del maestro Patricio Aizaga.



La primera parte del concierto arrancó con el tema Somebody to Love, interpretado a dúo por Alexandra Cabanilla y John Peter, acto seguido Mateo Terán tomó la posta con un enérgico Another One Bite the Dust y más adelante Guillermo Cepeda se lucía en Crazy Little Thing Called Love y John Peter volvía a tomar el micrófono para cantar I was Born to Love you, que le dedicó al amor de su vida: la música. A Kind of Magic, Killer Queen, Under Pressure y otros completaron los primeros 10 temas, antes del receso.

La expectativa del largometraje, donde Rami Malek le da vida a Freddie Mercury, fue la que devolvió la música de Queen. Foto: Galo Paguay/ELCOMERCIO

Solos, a dúo o trío, los artistas invitados lucieron su potencia y talento vocal en cada uno de los temas ejecutados con solvencia por las orquestas y matizados por la intervención de los coros.



En la segunda parte, un apagón dejó a oscuras el escenario durante la interpretación de Bohemian Rhapsody. Pero el imprevisto no detuvo al público que continuó coreando el tema, que fue seguido a capela por los artistas y acompañado por los instrumentistas de la orquesta, hasta que volvió la energía eléctrica y el show continuó.



I Want to Break Free, We Will Rock You, Radio Gaga y otros temas rompieron la solemnidad que supondría un concierto sinfónico y fueron coreados y ovacionados por el público, que terminó cantando de pie We are the Champions, en el cierre del espectáculo.