Homenajean a Pablo Acuña, que no tiene brazos ni piernas, pero crió solo a sus dos hijas

Pablo Acuña, de Paraguay, cumplió recientemente 60 años. No tiene brazos ni piernas y vive sobre una carretilla con la cual se moviliza. Hoy, su hija lo homenajea y le agradece sus cuidados, pues a ella y a su hermana, Pablo las crió sin su madre.

“Cuando yo tenía cuatro meses, mi mamá nos abandonó. Ahora tengo 26 años y mi hermana mayor 29. Mi papá y mi abuela se encargaron de nosotras”, cuenta Élida Acuña al diario paraguayo Crónica.



Élida vivía en Argentina, pero regresó a su tierra natal para cuidar a su padre, pues su abuela se encuentra en una edad avanzada y ya no puede hacerlo.



"Él no puede moverse solo" relata Élida. "depende de otra persona hasta para ir al baño, pero sí puede atender su celular marcando con la nariz y también usa el control de la tele de la misma forma".



Aunque el hombre vive ya seis décadas sobre una carretilla para poder movilizarse, “nunca vi a mi papá triste o argel. Siempre está alegre y me da consejos muy sabios, pese a que nunca fue a la escuela. Es una persona muy inteligente, yo le admiro. Es el mejor papá del mundo”, dice su hija.



Ahora, el sueño de Pablo es tener una casa propia. La dueña de la casa de alquiler donde la familia ha vivido gran parte de su vida quiere vender el inmueble. Élida quiere comprar la casa para su familia, pero le faltan unos USD 1 200. Es por esto que la familia está recibiendo donaciones.



"Lo que nos faltan en este momento son 8 millones (de guaraníes) para hacerle realidad su sueño. Parece poco, pero es muchísimo dinero cuando uno no tiene. Además ahora yo ya no trabajo, él tiene un sueldo que cobra cada dos meses, pero solo sirve para comer", cuenta Élida.