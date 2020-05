Los hombres tienen mayores niveles de encima clave para infección con covid-19, según estudio

LEA TAMBIÉN

La sangre de los hombres tiene niveles más altos que la de las mujeres de una encima utilizada por el nuevo coronavirus para infectar células, mostraron el lunes 11 de mayo de 2020 los resultados de un gran estudio en Europa, un hallazgo que podría ayudar a explicar por qué los hombres son más vulnerables a la infección con covid-19.

La enzima convertidora de angiotensina II (ACE2, por su sigla en inglés) se encuentra en el corazón, riñones y otros órganos. En el covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, jugaría un rol en la forma en que la enfermedad progresa hacia los pulmones.



El estudio, publicado en el European Heart Journal, también mostró que medicamentos vendidos comúnmente bajo receta llamados inhibidores de ACE o bloqueadores de receptores de angiotensina (ARBs, por su sigla en inglés) no llevan a mayores concentraciones de ACE2 y, por lo tanto, no deberían elevar el riesgo de contraer covid-19 para quienes los consumen.



Los inhibidores de ACE y ARBs son recetados a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes o enfermedad renal. Los medicamentos representan miles de millones de dólares en ventas en todo el mundo.



"Nuestros hallazgos no respaldan la suspensión de esos medicamentos en pacientes covid-19", dijo Adriaan Voors, profesor de cardiología en el Universitair Medisch Centrum (UMC) de Groninga, Países Bajos, y uno de los líderes del estudio.



La pandemia del covid-19 ha infectado a más de 4 millones de personas en el mundo y ha matado a casi 277 000, según un recuento de Reuters. Las cifras de muertes e infecciones apuntan a que los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de contraer la enfermedad y sufrir condiciones severas o críticas.



Al analizar a miles de hombres y mujeres, el equipo de Voors midió las concentraciones de ACE2 en muestras de sangre tomadas a más de 3 500 pacientes con insuficiencia cardíaca en 11 países europeos.



El estudio había comenzado antes de la pandemia del coronavirus, dijeron los investigadores, y por lo tanto no incluyó a pacientes con covid-19.



Pero cuando otra investigación comenzó a apuntar al ACE2 como una vía clave para que el coronavirus entrara a las células, Voors y su equipo vieron importantes superposiciones con su estudio.



"Cuando descubrimos que uno de los biomarcadores más fuertes, ACE2, era mucho más alto en hombres que en mujeres, me di cuenta de que esto tenía el potencial de explicar por qué los hombres tenían más probabilidades de morir de covid-19 que las mujeres", dijo Iziah Sama, un médico del UMC de Groninga que codirigió el estudio.

La ACE2 es un receptor en la superficie de las células que se une al nuevo coronavirus y le permite ingresar e infectar células.