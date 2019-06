Un hombre sobrevivió más de un mes cautivo en la cueva de un oso

LEA TAMBIÉN

El rostro de Alexander, un ciudadano ruso, apenas puede reconocerse por sus heridas. Sin agua, comida o luz solar, el hombre logró sobrevivir tras haber sido golpeado y arrastrado por un oso negro hacia el interior de su guarida. Según reporta el periódico The Siberian Times este miércoles 26 de junio del 2019, el violento ataque habría ocurrido en Tuva (Rusia), pero no ha sido confirmado por las autoridades de esa nación.

Un grupo de cazadores locales, informa The Siberian Times, encontró a Alexander después de que sus perros se negaran a dejar la guarida del oso negro.



Ellos notaron que los canes olfateaban intensamente el exterior de la cueva, por lo que decidieron ingresar al interior de la guardia para descubrir qué era lo que atraía a los perros.



El hallazgo los alertó: un hombre que apenas respiraba yacía en el centro de la cueva. Los cazadores lo levantaron con cuidado y lo llevaron a un hospital local. Allí, la víctima se identificó como Alexander.



Tras una serie de chequeos y exámenes médicos, los doctores informaron que tenía hematomas alrededor de todo su cuerpo, una columna rota, desnutrición severa y emaciación severa, es decir, adelgazamiento patológico.

Imagen referencial. El oso negro que atacó a un ciudadano ruso lo mantuvo cautivo en su guarida. Foto: Pixabay

La imagen de Alexander era impactante. Su nariz estaba cubierta por sangre seca y su rostro tenía decenas de excoriaciones. Sus ojos azules estaban rojos. El resto de su cuerpo, con cientos de heridas, era calavérico. Apenas podía hablar y mover sus brazos. El grupo de médicos no se explicaba cómo pudo sobrevivir tanto tiempo sin comida o agua.



En las cortas declaraciones que el hombre dio por la gravedad de su estado de salud, dijo que la única alternativa que encontró para poder sobrevivir fue tomar su propia orina durante más de un mes. Él intuyó que la única razón que el animal tenía para mantenerlo vivo era asesinarlo para comerlo después. “El oso me guardó como comida para después”, afirmó.



Actualmente, reporta The Siberian Times, Alexander se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro de salud pública.