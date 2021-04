Un hombre dedicó una serenata y se sorprendió al ver a su pareja en la ventana; la historia detrás del video viral

Recientemente se viralizó en varias redes sociales un video en el que se observa a un hombre que le lleva mariachis a su novia pero la descubre teniendo relaciones sexuales con otro sujeto.

Justo cuando los músicos estaban comenzando a tocar, se alcanza a ver - a través de las sombras reflejadas en las cortinas de una habitación en un segundo piso - , a su enamorada siéndole infiel. Esto destruye emocionalmente al sujeto traicionado, quien opta por sentarse en la acera a llorar y lamentarse.



F por este soldado caído. pic.twitter.com/9coXbPHECV — 𝘔𝘦𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘶 𝘥𝘦𝘱𝘳𝘦 𝘫𝘢𝘫𝘢𝘫𝘢 (@MalditoSader) April 9, 2021



​Como era de esperarse, el video desató una ola de memes en redes sociales, sin embargo, a medida que más internautas vieron el contenido, se comenzó a cuestionar sobre su veracidad.



Poco después se pudo confirmar que todo se trató de un montaje actuado que realizó la reconocida influenciadora colombiana ‘La abuela’.

La abuela feliz viendolos como unas guevas porque todos se creyeron el video de la serenata. pic.twitter.com/KHzRp7JRYG — Juanda 🇨🇴💜🥑🐝 (@tuiteroocioso) April 9, 2021



​La mujer, llamada Aleyda Gaviria Echeverry, vive en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas. Tiene 56 años y más de 700 000 seguidores en su cuenta de Instagram.



“Bienvenidos mis nietos hermosos”, se lee en el perfil de la adulta mayor, quien suele publicar contenidos divertidos que cada vez tienen más acogida en sus redes sociales.



Diferentes usuarios han asegurado que es ella la creadora del video de la serenata fallida, sacando de dudas a quienes creían que la infidelidad en la habitación del segundo piso era real.



De hecho, se ha viralizado un segundo video de más de dos minutos con lo que sería el ‘detrás de cámaras’ de la grabación de la serenata.



Allí aparece 'La Abuela’ divirtiéndose y aplaudiendo la interpretación de los actores ante aquella insólita situación que ha divertido a miles de colombianos y ha abierto el eterno debate sobre quién es más infiel: ¿los hombres o las mujeres?.

Realmente, se trata de un montaje de la "influencer" Aleyda Gaviria, conocida como "La abuela" pic.twitter.com/NiZlepacp2 — korraleja.co ® (@Korraleja) April 9, 2021



​Esta situación es muy similar a lo ocurrido con el video del ‘Niño del Oxxo’: una grabación viral que confundió a muchos internautas en la red quienes, al comienzo, no podían descifrar si se trataba de algo actuado o no.



En las imágenes se muestra la divertida reacción de un supuesto niño cajero de una tienda Oxxo, ubicada en México, cuando uno de los clientes le dice que quiere comprar unos preservativos y unos caramelos negros.



Sin embargo, más adelante el protagonista, identificado como Elías Navarro, reveló que todo era un montaje ya que él tiene 12 años y en realidad no trabaja en el Oxxo si no que ayuda a su mamá acomodando objetos en los estantes.