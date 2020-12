Hombre sin hogar rescata a perros y gatos que estaban en un refugio que se incendió 

Keith Walker, quien vive en las calles de Atlanta, EE.UU., fue uno de los testigos que presenció cómo el refugio de animales W-Underdogs se incendiaba la noche del pasado 18 de diciembre del 2020.

El fuego se originó en la cocina y rápidamente se propagó por el refugio. Al encontrase cerca del lugar, el hombre de 53 años decidió ingresar y liberar a todos los animales que se encontraban allí.



En declaraciones al medio estadounidense CNN el 27 de diciembre, Walker dijo que “estaba muy nervioso, no voy a mentir. Tenía mucho miedo de entrar allí con todo ese humo, pero Dios me puso allí para salvar a esos animales”.



El hombre, que tiene como compañero a un pitbull, agregó que si las personas aman a un perro, "puedes amar a cualquier persona en el mundo". "Mi perro es mi mejor amigo y no estaría aquí sin él, así que sabía que tenía que salvar a todos esos otros perros".



Una de las responsables del refugio mencionó que cuando llegaron los bomberos, Keith ya estaba en el sitio sacando a los perros y gatos hasta que todos estuvieron a salvo.



La información de CNN detalla que el hombre lleva desde los 13 años viviendo en la calle y conocía las instalaciones porque su perro, un pitbull llamado Bravo, dormía allí las noches y era alimentado. Cuando se dirigía a retirarlo se encontró con el fuego.



Su heroica acción logró salvar la vida de seis perros y diez gatos que estaban en ese momento en el refugio que quedó completamente destruido por las llamas.



"No puedo agradecerle lo suficiente por salvar a mis animales", dijo Grace Hamlin, fundadora de W-Underdogs, quien publicó una foto en Instagram de Walker con una emotiva leyenda. "Agradecemos a nuestros ángeles de la guarda. Él es mi héroe", escribió.