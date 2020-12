Un hombre de 300 kilos es evacuado de su casa en Francia con una grúa

Un hombre de 52 años con obesidad mórbida y más de 300 kilos de peso fue evacuado este martes, 1 de diciembre del 2020, de su casa en Francia dentro un contenedor de carga y con la ayuda de una grúa de 60 metros tras más de un año bloqueado en su domicilio.

La evacuación tuvo lugar en el barrio de Saint-Jacques, en el centro de Perpiñán (sureste de Francia), donde el hombre, identificado por la prensa local como Alain, vivía en condiciones insalubres y entre desechos desde hace al menos un año.



La operación duró casi cuatro horas y requirió la intervención de más de 50 personas entre personal sanitario, trabajadores del ayuntamiento y empleados de la empresa de grúas que fue necesaria para sacar al hombre de su domicilio, dentro de un contenedor de carga con capacidad para cien toneladas.



Ya desde este lunes la ciudad tuvo que anticipar la intervención, retirando mobiliario urbano y prohibiendo aparcar en los alrededores del edificio.

Sus vecinos tuvieron también que abandonar el inmueble ante el riesgo de la operación, que ha obligado a derribar parte de la fachada para acceder al interior.



Tras ser evacuado, Alain fue dirigido por los servicios sanitarios al Hospital Universitario de Montpellier, donde ha de pasar varios controles sanitarios antes de ser intervenido quirúrgicamente, aunque su ingreso podría prolongarse durante varias semanas.



Una vez recuperado será trasladado a una clínica especializada en este tipo de patologías cerca de Toulouse para continuar un tratamiento.



"No he pegado ojo esta noche, pero al menos ahora dejaré de sufrir", dijo Alain al diario regional LIndépendant.



Los protagonistas de esta épica intervención consideraron que la misión fue superada con éxito.



"De momento, Alain se encuentra bien y bajo analgésicos para no sentir dolor", señaló uno de los médicos, que explicó que el paciente tuvo una actitud "proactiva" en todo momento.