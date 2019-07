Hombre murió en 'absoluta agonía' tras comerse un reptil en una apuesta

LEA TAMBIÉN

El australiano David Dowell murió solo 10 días después de haber cumplido una apuesta. El padre de tres hijos se comió un pequeño lagarto conocido popularmente como gecko que causó que "se pudra desde adentro hacia afuera", informaron medios australianos.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre del 2018, pero salieron a la luz el pasado 2 de julio del 2019 pues la familia aún intenta encontrar respuestas sobre lo que sucedió con el hombre de 34 años. Todo empezó la mañana después de una fiesta navideña, cuando Howell se levantó con dolores de estómago, pero pensó que se trataba de una resaca.



En declaraciones al medio Sydney Morning Herald, la hermana de Dowell, Hannah, dijo que el lunes 3 de diciembre del 2018, dos días después de la fiesta, el hombre se sentía muy mal. "Estaba realmente enfermo, en el momento en que empezó a vomitar y salió una sustancia verde llamamos a una ambulancia".



Según sus declaraciones, los paramédicos pensaron que su hermano sufría de algún tipo de intoxicación alimenticia y no quisieron llevarlo al hospital, pero ella insistió. Un día después fue diagnosticado con Salmonela.



La Salmonela, según explica el portal Medline, "se puede adquirir tras manipular mascotas, especialmente reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos" y puede ocasionar síntomas como fiebre, diarrea, cólicos abdominales, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de apetito.



En un inicio, la familia pensó que el hombre había contraído la enfermedad por comer pollo, pues la Salmonela se encuentra comúnmente en aves crudas, pero entonces un amigo de David dijo que había ingerido el gecko en la fiesta. Ante esta nueva información, los médicos aseguraron que ese podía ser el motivo de su malestar.



Sin embargo, ni los amigos ni la familia de David estaban seguros de que realmente había ingerido el reptil. Su esposa dijo en declaraciones a 7News que fue desafiado a hacerlo, "pero no sé si era en serio. Estaba atenta, pero no realmente, porque era una fiesta de Navidad y los niños estaban invitados".



En el hospital, la salud del hombre empeoraba. Según su hermana su cuerpo estaba hinchado, vomitaba un líquido verde, su orina era negra y tenía líquido en sus pulmones. "Cuando fui a verlo estaba en absoluta agonía", declaró.



Los médicos no pudieron controlar el dolor que David sentía, por lo que le inducieron en un coma "nunca pudimos despedirnos de él", denunció su hermana que criticó que a los médicos "no les importó" el caso de David, quien finalmente murió el 11 de diciembre, 10 días después de la fiesta de Navidad.

En un comunicado remitido a la revista estadounidense People, el hospital en el que David fue atendido, envió sus condolencias a los familiares y aseguró que dio "cuidados apropiados" al paciente. Sin embargo, la esposa de David asegura que no conocen con total certeza la causa de su muerte, "en el certificado dice que fue por la ingestión de un gecko. Así que asumo que eso fue lo que sucedió".