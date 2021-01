Hombre tiene USD 250 millones en bitcoins, pero olvidó la contraseña

Stefan Thomas, recientemente, figuró entre los nombres propios de ‘The New York Times’ a raíz de una situación insólita: tiene un monto envidiable en moneda digital, sin embargo, no ha podido usar un solo ‘cibercentavo’ debido a que olvidó la contraseña de su cuenta.

Todo ocurrió hace diez años, cuando este ingeniero, radicado en la ciudad de San Francisco, inició el resguardo de sus bitcoins en IronKey, una especie de disco duro desde el cual se administran este tipo de recursos electrónicos.



Thomas, en ese entonces, anotó la contraseña de IronKey en un papel ni muy grande ni muy pequeño. Esa hojita duró muy poco en sus manos, pues más pronto que tarde se perdió.



Tras ello, el ingeniero hizo los primeros intentos por ‘adivinar’ la contraseña. Sin embargo, fueron infructuosos. Un detalle nada menor es que solo tiene diez posibilidades para dar con la clave o, de lo contrario, su cuenta será bloqueada.



Lleva 8 hasta el momento. Solo le quedan dos oportunidades.



¿Y cuánto dinero tiene Thomas en bitcoins? Acumula 7002 BTC, lo que equivaldría a más de USD 250 millones.



‘Como hacer tus propios zapatos’



Durante su entrevista con ‘The New York Times’, Thomas demostró su frustración con las complicaciones causadas por lo que, en principio, fungió como mecanismo de seguridad.



“Toda esta idea de ser tu propio banco, déjame ponerlo de esta manera, '¿haces tus propios zapatos?' La razón por la que tenemos bancos es que no queremos lidiar con todas esas cosas que hacen los bancos”, afirmó.



El diario mismo explica que, desde hace mucho tiempo, se conocen casos de propietarios de criptomonedas frustrados ante la imposibilidad de acceder a sus billeteras digitales. Vale resaltar que ellos, así como Thomas, iniciaron su periplo en el mundo del bitcoin sin tener mayores esperanzas en esta nueva modalidad económica.



Casi todos tienen cuentas abiertas hace diez años.



El citado medio explica, además, que la criptomoneda tuvo un alza considerable durante los últimos meses, incluso en plena pandemia de coronavirus.



Algunas personas, luego de la viralización de la historia en redes sociales, plantearon probables –aunque arriesgadas– ‘soluciones’ para que Thomas y otros tantos dueños de bitcoins puedan acceder a sus ganancias digitales.



Alex Stamos, profesor de la universidad de Stanford, propuso en su cuenta de Twitter la contratación de varios profesionales de seguridad que pudiesen dar con una ‘fisura’ desde la cual ingresar a la IronKey bloqueada.



Eso sí: Stamos tuvo en cuenta que, por más de USD 180 millones en una cuenta de bitcoin, de cierta forma es posible dar con grandes expertos dada la prometedora cantidad a recuperar.



Otros internautas apuntaron a la ‘negociación’ con Kingston, nombre de la compañía dueña de IronKey desde 2016, con el fin de brindarles un prudente porcentaje monetario a cambio del desbloqueo.



¿Podrá Thomas recordar su contraseña? Vale resaltar que en estos momentos la tercera no alcanzará a ser la vencida.