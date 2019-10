El Hombre de Hielo, que murió hace           5 300 años, fue hallado entre al menos 75 especies de musgo y briofitas

LEA TAMBIÉN

Los científicos han hallado al menos 75 especies de musgo y otras briofitas en torno a Ötzi, el Hombre de Simalaun u Hombre de Hielo que murió hace unos 5 300 años y cuyo cuerpo fue encontrado en los Alpes italianos, informó el miércoles 30 de octubre del 2019 la revista Public Library of Sciences.

El hallazgo en 1991 del cuerpo momificado de un hombre de la era de hielo a 3 210 metros sobre el nivel del mar causó sensación entre los científicos del mundo entero, ya que nunca se había encontrado un ejemplar tan bien conservado, con sus ropas y artefactos que incluían un hacha de cobre, un juego completo de arco y flechas e instrumentos para encender fuego.



El hombre, que fue bautizado como Ötzi, murió a los 45 años de edad y había sufrido varias enfermedades como aterosclerosis, cálculos biliares y parásitos intestinales, además de heridas. En la palma de su mano derecha tenía una profunda herida infligida quizá unas 48 horas antes de su muerte por el impacto fatal de una flecha disparada por otro individuo.



"Con la momia había muchos restos de plantas y hongos, tanto microscópicos (polen, esporas y diatomáceas) como macroscópicas (semillas, granos, hojas, madera, carbón, hongos y briofitas", señaló el estudio encabezado por James Dickson del Instituto de Biodiversidad, Salud Animal y Medicina Comparativa en la Universidad de Glasgow, Escocia.



Las briofitas son plantas terrestres no vasculares, posiblemente descendientes de las algas verdes y que fueron las primeras en evolucionar hace 500 millones de años tras colonizar espacios terrestres. El grupo incluye los musgos, las hepáticas y las antóceras que crecen en climas fríos o muy húmedos.



Actualmente 23 especies de briofitas viven en el área cercana al sitio donde se encontró a Ötzi pero fue adentro del hielo donde los investigadores identificaron miles de fragmentos de briofitas preservados y que representan unas 75 especies.



"Es el único sitio de tal altitud elevada donde las briofitas se han preservado por miles de años" indicó el artículo. "Algo notable es que el conjunto incluye una variedad de musgos que van desde especies de baja altitud a especies de elevada altitud, así como diez especies de hepáticas que rara vez se encuentran preservadas en sitios arqueológicos".



Sólo un 30% de las briofitas identificadas en el sitio parecen ser especies locales y el resto probablemente llegó allí adherido a las ropas de Ötzi o en sus intestinos, o traído por mamíferos herbívoros cuyos excrementos terminaron cerca del hombre de los hielos.



El descubrimiento ha permitido que los investigadores concluyan que la comunidad de briofitas en los Alpes hace unos 5 000 años era, en términos generales, muy similar a la actual.



A su vez la presencia de especies que no son locales contribuye a trazar la ruta que Ötzi recorrió hasta el final de su vida. Algunas de estas especies se encuentran actualmente en el valle Schnalstal lo cual indica que el hombre cruzó esa hondonada durante su acenso.



"Es poco probable que la mayoría del público sepa acerca de las briofitas" señaló Dickson. "Sin embargo, cuando retiramos al hombre del hielo encontramos no menos de 75 especies que son pistas importantes en la investigación".

"Estos hallazgos nos llevan a investigar de dónde provienen esos fragmentos, cómo llegaron allí y en qué forma nos ayudan a comprender al Hombre de Hielo", añadió.