Hombre queda encerrado en un cementerio luego de visitar a su esposa fallecida por covid; celador cerró la puerta

El hecho sucedió en Santa Elena, Argentina. Una mujer oyó los gritos de una persona y encontró a un hombre encerrado en un cementerio. El celador del lugar había salido y cerró la puerta con el ciudadano adentro.



"López Carmelos es una persona mayor que había quedado encerrado. Llamamos a la Comisaría y cuando les comunicamos lo sucedido, se nos rieron preguntando qué hacía el señor en el cementerio", relató la mujer en entrevista con medios locales que fue difundida el martes 23 de febrero del 2021.



Según el reporte de la prensa del lugar, el hombre de la tercera edad había acudido al camposanto para visitar a su esposa, que habría fallecido por el covid-19.



La mujer relató que llamaron a los bomberos, para alertar sobre el incidente. Cuando los uniformados estaban llegando al lugar para socorrer al hombre de la tercera edad, acudió el celador.



"Es una persona mayor, no era para tratarlo mal, porque a veces pasan los minutos sin darse cuenta; más aún en un lugar tan sensible donde uno necesita conectarse con sus seres queridos que han fallecido", explicó la mujer que lo ayudó.



Finalmente, los vecinos que atendieron la situación le pidieron al celador que recorra el lugar antes de cerrarlo para que no se repitan situaciones de este tipo.