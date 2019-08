Un hombre fue detenido en EE.UU por ingresar miel de Jamaica; creyeron que se trataba de metanfetamina líquida

LEA TAMBIÉN

Un hombre fue detenido durante casi tres meses en Estados Unidos después de ingresar desde Jamaica tres botellas de miel casera, que las aduanas estadounidenses confundieron con metanfetamina líquida.

Como todas las navidades desde que se instaló en el estado de Maryland hace una década, Leon Haughton fue a visitar a su familia jamaicana el invierno pasado, informó el periódico The Washington Post en un artículo donde relata sus improbables disputas jurídico-administrativas.



Su calvario kafkiano comenzó el 29 de diciembre en el aeropuerto de Baltimore, cuando un perro de la aduana comenzó a olisquear su bolso.



En el interior habían tres botellas grandes y debidamente etiquetadas de miel artesanal con las que al padre de familia de 45 años le gusta endulzar su té.



Pero según la acusación, los funcionarios de aduana sospecharon que llevaba metanfetamina líquida y fue detenido.



Los resultados de un laboratorio de Maryland tardaron más de dos semanas en llegar. Dieron negativo y Haughton creyó estar fuera de peligro. No fue así.



En primer lugar, el laboratorio utilizado para las primeras pruebas no estaba lo suficientemente equipado para analizar los líquidos. Las botellas tuvieron que enviarse a un segundo laboratorio en el estado de Georgia.



El arresto del jamaicano, propietario de una 'green card' que le permite residir legalmente en Estados Unidos, desencadenó un complejo procedimiento con los servicios de inmigración, a quienes su abogado tuvo muchos problemas de contactar.



En ese entonces, el gobierno estadounidense se veía afectado por el “shutdown”, la parálisis de los servicios públicos causada por el enfrentamiento entre Donald Trump y la oposición demócrata sobre la financiación del muro que el presidente quiere erigir en la frontera con México.

Los análisis realizados en Georgia finalmente confirmaron que Haughton llevaba miel. Fue liberado el 21 de marzo, 82 días después de su regreso de vacaciones.