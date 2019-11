The Hollywood Reporter elogia a 'La casa de las flores' y 'Club de cuervos'

LEA TAMBIÉN

Los 'showrunner' (máximos responsables de una serie) de las producciones mexicanas 'La casa de las flores' y 'Club de cuervos' figuran en la lista que The Hollywood Reporter publicó este lunes 25 de noviembre de 2019 sobre los creadores más importantes de la pequeña pantalla en todo el mundo al margen de EE.UU.

El talento latinoamericano también está representado con la brasileña "3%" en la relación de este medio especializado que es toda una referencia en la información de Hollywood.



Así, The Hollywood Reporter incluyó al mexicano Manolo Caro por 'La casa de las flores', al mexicano Gary Alazraki y el estadounidense Michael Lam por 'Club de cuervos', y al brasileño Pedro Aguilera por "3 %".



Junto a estas tres series, el talento latino también se coló en este exclusivo listado de la mano de la televisión española con Álex Pina de 'La casa de papel', y Carlos Montero y Darío Madrona, de 'Élite'.



Las cinco series iberoamericanas destacadas en esta relación pertenecen a Netflix, una muestra clara de la apuesta de la plataforma digital por el mercado latino.



Los 'showrunners' latinos incluidos en esta lista pueden presumir, además, de compartir espacio con algunos de los creadores más prestigiosos de la televisión en la actualidad.



Por ejemplo, The Hollywood Reporter incluyó aquí a la británica Phoebe Waller-Bridge, el cerebro detrás de 'Fleabag' y que se llevó tres premios en los pasados Emmy por esta aclamada serie: mejor comedia, mejor actriz de una comedia y mejor guion en una comedia.



La televisión británica, una de las más potentes del panorama mundial, cuenta con más representantes en este listado como Peter Morgan ('The Crown'), Jed Mercurio ('Bodyguard'), Steven Knight ('Peaky Blinders') o Russell T. Davies ('Years and Years'), entre otros.

Pero The Hollywood Reporter trató de ensalzar la excelente salud del medio televisivo a escala global y por ello mencionó también a los máximos responsables de series como la italiana 'Gomorra', las alemanas 'Dark' y 'Babylon Berlin', la india 'Sacred Games', la israelí 'Fauda', la surcoreana 'Mr. Sunshine', la danesa 'Borgen' o la canadiense 'Schitts Creek'.