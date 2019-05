Hollywood plantea boicot a Georgia por ley antiaborto

LEA TAMBIÉN

Varios estudios de Hollywood y diferentes compañías mediáticas mostraron este jueves su rechazo a una polémica ley antiaborto de Georgia (EE.UU.), que ya fue criticada esta semana por Netflix y Disney, y se sumaron a un posible boicot para no rodar en ese estado si finalmente entra en vigor la reforma.

WarnerMedia, NBCUniversal, Sony Pictures, AMC, CBS, Viacom y STX son algunas de las empresas que se posicionaron en contra de la legislación antiaborto de Georgia, un estado que en los últimos años ha sido el escenario de numerosos rodajes de cine y televisión hasta ser considerado coloquialmente como "el Hollywood del sur".



El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó el 7 de mayo una ley que prohíbe abortar si se detecta el latido del corazón del feto, algo que sucede en torno a la sexta semana, cuando la mujer aún puede no saber de su embarazo.



La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) anunció que recurrirá ante los tribunales esta controvertida ley que forma parte de una reciente oleada conservadora que recorre Estados Unidos en contra del aborto.



"Observaremos esta situación de cerca y si la nueva ley se mantiene reconsideraremos Georgia como el lugar de cualquiera de nuestras nuevas producciones", afirmó hoy WarnerMedia en un comunicado.



Por su parte, NBCUniversal confió en que leyes como la de Georgia y otras reformas conservadoras similares de otros estados "no lleguen a entrar en vigor" y sean frenadas en los tribunales.



"Si alguna de estas leyes se ratifica, esto tendría un efecto importante en nuestra toma de decisiones sobre dónde producir nuestro contenido en el futuro", añadió.



También Sony Pictures reflejó su preocupación por este asunto.

"Continuaremos monitoreando este proceso en diálogo con nuestros cineastas y showrunners televisivos, nuestros artistas y otras partes interesadas mientras consideramos las opciones de nuestras futuras producciones", indicó esta compañía.



"Si la nueva ley entra en vigor, evaluaremos si continuamos produciendo proyectos en Georgia", apuntó, por su parte, Viacom.



Asimismo, CBS dijo que "por ahora" seguirá con sus producciones en esos estados, pero alertó de que "si en Georgia o en cualquier otro lugar" estas leyes antiabortistas superan todos los obstáculos "quizá no sean localizaciones viables" para sus rodajes.



La cadena AMC también se mostró dispuesta a "revaluar" su "actividad" si la normativa de Georgia finalmente recibe luz verde.



Estas compañías se unieron así a Netflix y Disney, las primeras voces de peso dentro del panorama audiovisual estadounidense que rechazaron la ley.



"Dado que la legislación aún no ha sido implementada, seguiremos filmando allí. Al tiempo que apoyaremos a los socios y artistas que decidan no hacerlo", apuntó el martes Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix.

Pero, "si alguna vez entrara en vigor reconsideraríamos toda nuestra inversión en Georgia", advirtió.