Conquistar Hollywood requiere 'trabajo duro', dice compositor brasileño

El músico y compositor brasileño Heitor TP, autor de bandas sonoras de reconocidas producciones como 'Despicable Me', 'Angry Birds' o 'Minions', aseguró este jueves 25 de abril del 2019 que para conquistar el mercado de Hollywood y triunfar, se requiere más "trabajo duro" que talento.

Sin descalificar las aptitudes que lo rodean y que lo han llevado a ser uno de los artistas más cotizados del mundo del cine animado en Estados Unidos, el brasileño enfatizó que de nada valdría su talento como músico y compositor si no invirtiera tiempo y dedicación a cada una de sus obras.

Heitor Teixeira Pereira, más conocido en el mundo artístico como Heitor TP, fue una de las figuras centrales este jueves 25 de abril del 2019 en el Rio2C, el mayor evento de creatividad de América Latina y que se extenderá hasta el próximo domingo en la 'ciudad maravillosa'.



Conocido por las bandas sonoras que ha compuesto para grandes producciones del mundo animado, este año presentará sus más recientes creaciones, las musicalizaciones de las películas 'Angry Birds 2' y "Playmobil", esta última inspirada en los clásicos muñequitos.

Llegar hasta ese mercado no ha sido fácil, pero para el ganador del Grammy el secreto está en hacer lo que le gusta y "trabajar duro" para llegar a su objetivo.

Ser brasileño no ha sido un obstáculo para este artista de 58 años, quien desde hace más de un cuarto de siglo vive y trabaja en el país norteamericano, aunque su nacionalidad no evitó que se sufriera algunos "estereotipos" vinculados a Brasil.



"A veces piensan que porque uno es brasileño va a musicalizar una película al estilo de Carmen Miranda, pero el secreto está en demostrar que, sin importar de dónde eres, haces bien tu trabajo", explicó.



El también ganador de un Emmy enfatizó que las posibilidades que ofrece el mundo de hoy facilitan el trabajo creativo y lo hacen más accesible al bolsillo y a los públicos, pero igual exigen constancia y dedicación.



"Hoy en día somos capaces de producir material de gran calidad desde un estudio casero. Eso da para hacer grandes trabajos sin mucha inversión financiera y con resultados que son altamente aceptados".



Para este músico que se inspira con el sonido de la naturaleza o con el que produce la palma de una mano al golpear una mesa, es importante romper con los tabúes que la historia ha escrito y que poco a poco han ido desapareciendo.



Según el compositor, antes el artista necesitaba ser descubierto por alguna empresa del sector que decidía si el proyecto presentado era o no viable.

"Hoy no. Hoy usted tiene una idea, le da forma, la da a conocer, busca financiación colectiva y ya. Está lista", dijo.



"Lo más importante es aprender de la historia para crear y nunca perder la noción de que lo que se hace es para el público", agregó.



Más allá de la tecnología que ofrece en su estudio para la creación de sus obras, el músico brasileño parte de lo más esencial para crear una banda sonora: la guitarra.



Para el artista, el origen de todo nace desde lo más simple, "un acorde o un sonido". La fuerza de la narrativa musical, sostuvo, llega después en el estudio.