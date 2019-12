Hollywood despide a lo grande más de 40 años de la saga 'Star Wars'

LEA TAMBIÉN

El estreno mundial de la última película de 'The Rise of Skywalker' se convirtió en una gran despedida a los más de 40 años de historia de la saga de 'Star Wars' original que transformó el mítico Paseo de la Fama de Hollywood en un completo universo galáctico.

Con un gran despliegue, la saga de 'Star Wars' quiso homenajear la noche de este 16 de diciembre del 2019 a lo grande, y desde el corazón de la industria cinematográfica, el fenómeno cultural que despierta esta historia que se estrenó por primera vez en 1977 y dirá adiós esta semana tras nueve películas que han vivido el paso de varias generaciones.



"Creo que el fin de la saga Skywalker es algo positivo, al poder cerrar de forma satisfactoria la historia", dijo Bob Iger, el presidente de Disney y máximo responsable de la saga cinematográfica junto a Kathleen Kennedy.



Iger aseguró que el fin de la saga original de 'Star Wars' no supone el abandono del universo galáctico ya que "los seguidores saben que hay muchas más historias que contar" basadas en el universo fílmico, como la recién estrenada serie de TV 'The Mandalorian'.

Entre los asistentes acudió el reparto completo de la última cinta de Star Wars, encabezado por Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Naomi Ackie, John Boyega y Richard E. Grant, quien reconoció: "Nunca en mi vida imaginé que formaría parte de la última película de 'Star Wars'".



Además, el evento contó con la presencia de Harrison Ford, uno de los protagonistas de la primera cinta de 'Star Wars' como Han Solo.

Asimismo, el actor detrás del carismático robot C-3P0, Anthony Daniels, pisó la alfombra roja con una gran ovación de los fanáticos congregados, pues es el único intérprete que ha trabajado en las nueve películas de la saga, desde 1977 hasta 2019.



"He usado la misma tecnología a lo largo de los años porque una de las mejores tecnologías es el ser humano, una máquina inteligente que también está llena de emociones", explicó Daniels.



El actor defendió que muchas de las "criaturas de Star Wars cuentan con seres humanos dándoles vida" como una forma de hacerlas "mucho mejores".



Asimismo, también hubo menciones y homenajes para Carrie Fisher, la actriz que encarnó a la Princesa Leia y que falleció en 2016 pero que muchos quisieron recordar hoy, como la intérprete Ming-Na Wen ('Mulan', 'The Mandalorian'). "Sé que está con nosotros esta noche", expresó.