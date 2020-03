Los hitos del escándalo de Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual

LEA TAMBIÉN

Harvey Weinstein fue sentenciado el miércoles 11 de marzo del 2020 a 23 años de cárcel por agresión sexual y violación, más de dos años después del estallido del escándalo que reveló las denuncias de más de 80 mujeres contra el famoso productor de Hollywood.

El juez de la corte penal estatal de Manhattan James Burke sentenció a Weinstein a pasar 23 años tras las rejas. Enfrentaba una pena mínima de cinco años y una máxima de 29.



Tras un juicio de casi un mes, Weinstein fue declarado culpable el 24 de febrero. El veredicto y su dura sentencia son considerados una vuelta de página en el tratamiento de los delitos sexuales por el movimiento #MeToo y la fiscalía de Nueva York.

Estos son los momentos clave del caso:



2017: Estalla el escándalo

Más de 80 mujeres han acusado al productor de Hollywood Harvey Weinstein de agresiones sexuales. Algunas se hicieron presentes este 11 de marzo del 2020 en la lectura de la sentencia contra el magnate Foto: AFP.



El diario The New York Times publicó en octubre de 2017 una gran investigación que detalló varias acusaciones de acoso sexual y agresión contra Weinstein a lo largo de tres décadas. Las actrices Ashley Judd y Rose McGowan son las acusadoras más conocidas.



El diario reveló que Weinstein llegó a acuerdos financieros con al menos ocho mujeres para que guardaran silencio sobre los abusos.



El directorio de la productora de cine Weinstein Company, que el magnate controla con su hermano Bob, se ve forzado a despedirlo unos días después.



La actriz y directora de cine italiana Asia Argento contó unos días después a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en 1997. Otras dos mujeres también lo acusaron de agresión sexual.



Las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se unieron a la lista de mujeres que denuncian a Weinstein por acoso.



El directorio de la Motion Picture Academy of Arts and Sciences, la institución que otorga los Premios Oscar, votó para expulsar a Weinstein, cuyos filmes ganaron más de 80 estatuillas.



A medida que pasan las semanas, más y más mujeres se animan a contar en público que han sido abusadas por Weinstein, tanto en las redes sociales como ante las cámaras de televisión.



2018: Weinstein es inculpado

La abogada Donna Rotuno defendió a Harvey Weinstein en el proceso en Nueva York. Su estrategia fue poner en duda los testimonios de las víctimas. Foto: AFP.



La fiscalía de Manhattan acusa a Weinstein de violación en primer y tercer grado de la exactriz Jessica Mann (aún no identificada) en 2013.



Weinstein comparece ante un juez y una corte de Manhattan tras rendirse ante la policía, seguido por un enjambre de periodistas y fotógrafos.



Su abogado de entonces, Ben Brafman, negocia una fianza de USD 1 millón.



La fiscalía agrega luego nuevos cargos por un acto sexual “forzado” en julio de 2006 contra otra mujer, la asistente de producción Mimi Haleyi.



Weinstein despide a su famoso abogado Ben Brafman y contrata nuevos defensores. Seis meses después también los despide y contrata a un equipo dirigido por una mujer, la abogada de Chicago Donna Rotunno.



2019: Nuevo testimonio

La actriz Annabella Sciorra compareció el 23 de enero del 2020 como testigo de la Fiscalía en el juicio contra Harvey Weinstein. Foto: AFP.



Los fiscales presentan una nueva inculpación que permitirá a la actriz de 'Los Soprano' Annabella Sciorra participar en el juicio como testigo.



Sciorra afirma que Weinstein la violó en el invierno boreal de 1993-94. El delito ya prescribió, pero los fiscales esperan que su relato ayude a convencer al jurado de que Weinstein es un depredador sexual.



El juicio, originalmente fijado para septiembre, es aplazado al 6 de enero y luego al 22 de enero de 2020.



Weinstein alcanza un acuerdo por USD 25 millones con más de 30 actrices que lo acusan de acoso y abusos sexuales, en una demanda civil colectiva no vinculada a su juicio penal. Bajo el acuerdo, Weinstein no tiene que admitir ninguna culpabilidad.



2020: Culpable

Harvey Weinstein se encuentra detenido en una prisión de Brooklyn. Sus abogados no han confirmado si apelaran la sentencia. Foto: AFP.

Un jurado de Nueva York declara a Weinstein culpable de dos cargos que no han prescrito aún: agresión sexual en primer grado por practicar sexo oral a Mimi Haleyi contra su voluntad en 2006, y violación en tercer grado de Jessica Mann en 2013.



El veredicto fue alcanzado tras casi un mes de juicio (y cinco días de deliberaciones) en el cual estas dos mujeres y otras cuatro testigos contaron con lujo de detalles -y con lágrimas en los ojos- cómo fueron humilladas, atacadas y violadas por Weinstein.



El movimiento #TimesUp auguró “una nueva era de justicia” para las sobrevivientes de agresiones sexuales, mientras el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, aseguró que comienza “un nuevo día” para el sistema judicial estadounidense.



El 11 de marzo, Weinstein fue sentenciado a 23 años de cárcel por el juez James Burke, casi el máximo previsto (29 años) . El fiscal Vance dijo que la dura pena es una advertencia para otros depredadores sexuales y hombres que abusan de sus parejas, sea cual sea su clase social.

El productor enfrenta otra inculpación en Los Ángeles por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual de la exmodelo Lauren Young la noche siguiente.