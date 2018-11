Historietistas y creativos ecuatorianos hablan sobre el legado de Stan Lee

LEA TAMBIÉN

Beto Valencia, cocreador del Capitán Escudo y director del cortometraje homónimo, es un fiel seguidor del padre del cómic, Stan Lee. Fan de las historias de Marvel y del desarrollo de sus superhéroes, Valencia dice que para crear al Capitán Escudo, Lee fue uno de sus referentes permanentes.

Usando la técnica del ‘Método Marvel’, creada por Lee, parte de la idea base y crea una corta sinopsis de la aventura que vive el personaje, se la pasa a los ilustradores (quienes con total libertad creativa pueden quitar o aumentar elementos a la historia), para luego enviar a una revisión general donde se complementan los textos y el cómic queda listo.



A través de los villanos de Capitán Escudo, Valencia hace un tributo a los superhéroes del creador de Spider-Man. Por ejemplo, la señora Chulquera es una viejita encargada de prestar y cobrar el dinero del chulco.



Cuando presta el dinero, ella es muy amable. Pero cuando cobra la deuda, se convierte en un monstruo. Este personaje es un guiño al cómic de Hulk, ya que, al igual que este, su poder es pasar en minutos de la tranquilidad a la ira con una fuerza increíble.



Una gran parte del universo del primer superhéroe ecuatoriano y sus villanos se deben a la influencia de Lee. Alimentándose de las tramas complejas de sus historias, la emotividad humana y la cotidianidad vista en los X-Men y en Avengers, Valencia y el equipo creativo de Capitán Escudo, han ido transformando el cómic dándole identidad, problemas y conflictos emocionales a sus personajes para conectarlos con sus lectores.

Rubén Armas, uno de los organizadores del Comic Con Ecuador, que reúne a los amantes del cómic y del universo de los superhéroes una vez al año en Guayaquil, también lamentó la muerte de Stan Lee y dijo que la convención del próximo año seguramente le rendirá homenaje a su legado.

“Nos toma por sorpresa, pero creemos que es una buena idea rendirle tributo a la figura creativa que creó personajes icónicos como Spider-Man”, indica Armas. Es una dura noticia para el mundo de los cómics y superhéroes, Lee fue un gran escritor de cómics y productor de películas”, añade.

Por su parte, Daniel Jácome, director en animación y en Alicia Animation House, comenta que su relación con el universo Marvel se inició con 'Civil War'. “Tuve la oportunidad de leer unos 150 cómics de ese título y fue lo que más me motivó a ser fan del trabajo de Marvel y del trabajo de Stan Lee”, cuenta.

Sobre el trabajo de Stan Lee, Jácome cuenta que, cuando era niño, tuvo la oportunidad de estar los Estados Unidos, donde tuvo un primer encuentro con la industria de las historietas.



“Mis primos tenían cajas llenas de cómics. No entendía, para mí era lejano. Me fui dando cuenta de que una sociedad necesita este alter ego, qué mejor cuando se representa en un héroe o antihéroe. Podemos vivir a través de ellos sin consecuencias, volar por los aires, explotar edificios, ir en contra de la ley y esas consecuencias no caen en nosotros. Todos tenemos ese apetito de vivir, a través de un superhéroe, una historia fantástica”.